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EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde En Azından Yaşı Doldurana Maaş

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlara büyük müjde. Emeklilik bekleyen Yaşa Takılanlar büyük müjde. Bakan daha fazla bu kampanyalara kayıtsız kalamazdık diyerek Emeklilikte Yaşa Takılanlara müjdeyi verdi. EYT Son Durum belli oldu.

18 Kasım 2016 Cuma 18:05
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EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde En Azından Yaşı Doldurana Maaş
EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlara büyük müjde. Emeklilik bekleyen Yaşa Takılanlar büyük müjde. Bakan daha fazla bu kampanyalara kayıtsız kalamazdık diyerek Emeklilikte Yaşa Takılanlara müjdeyi verdi. EYT Son Durum belli oldu.

Binlerce vatandaşın merakla beklediği EYT, Erken emeklilik müjdesi nihayet çıktı. Bugün verilen kararla birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar yaş için beklemeyi sürdürecek. Ancak sevindirecek haber maaşlardan geldi. EYT kampanyaları sonuç verdi ve SGK bugün yeni bir açıklama ile ümitlendiren açıklamalarda bulundu. Bu sebeple EYT mağdurlarına maaşlarını alabilecek. Emekli maaşını almaya başladıkdan sonra işinde de yaşını doldurana kadar çalışacak.

Prim gün sayınız dolmasa bile yaşa takılanlar maaşlarını alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni uygulaması tam olarak EYT'lilere çözüm olacak. Özellikle 65 Yaş maaşıyla birlikte eşinin gelirleri göz önüne alınarak Devlet herkese 392 TL vermeyi kabul etmişti. Şimdi EYT'liler çözüm olacak yeni gelişme yaşandı ve yaş günü dolmadan da emekli maaşınızın bir kısmını alabileceksiniz. 

Özellikle MHP Vekillerin son günlerde sürekli olarak ekrana taşıdıkları mağdurların mağduriyetini biraz olsa geliştirmek için Emekli olmadan maaş sistemi başvuruları Bakanlık tarafından onaylandıkdan sonra resmi gazete yer alacak. EYT mağdurları bu haberi ilk olarak haber24 okudu ve büyük bir sevinç yarattı. 
Yorumlar
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EYT 1 ay önce

ALLAH RIZASI İÇİN BİRİLERİ BİZİM ANLAYACAĞIMIZ DİLDEN ANLATSIN YANİ ŞİMDİ YAŞI DOLANLAR MI EMEKLİ OLUYOR PEKİ BİZ PRİMİ DOLDURUP YAŞI BEKLEYENLER NE OLUYORUZ HER GÜN BAŞKA BİR HAKSIZLIK DUYUYORUZ .

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harun 1 ay önce

Pirimi doldurmayana yaşı gelene emekli maaşı var da piri doldurup yaşı bekleyene niye emekli maaşı yok bu haksızlık 25 sene gece gündüz çalışıp pirim yatır öbür tarafta çalışmayıp yan gelip yatan yaşı geldiğinde emekli olsun ne güzel almanya bu bir haksızlık

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nadir 1 ay önce

doğruysa buda saçma bir fikir ya kardeşim ben 9800 gün pirim ödemişim adam 3000 gün pirim ödemiş onu yapıyosun bana bekle diyosun ya bu nasıl bi anlayış nasıl bir adalet

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sert 1 ay önce

ne ayak bu

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Zeynel polat 1 ay önce

Külliyen yalan bu olursa haksızlık olur.

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orhan 1 ay önce

budamı yalan haber yoksa dalgamı

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emekli 1 ay önce

geç gelen haklar

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ümit tekman 1 ay önce

Hayırlı olsun

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