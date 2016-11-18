EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde En Azından Yaşı Doldurana Maaş

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlara büyük müjde. Emeklilik bekleyen Yaşa Takılanlar büyük müjde. Bakan daha fazla bu kampanyalara kayıtsız kalamazdık diyerek Emeklilikte Yaşa Takılanlara müjdeyi verdi. EYT Son Durum belli oldu.



Binlerce vatandaşın merakla beklediği EYT, Erken emeklilik müjdesi nihayet çıktı. Bugün verilen kararla birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar yaş için beklemeyi sürdürecek. Ancak sevindirecek haber maaşlardan geldi. EYT kampanyaları sonuç verdi ve SGK bugün yeni bir açıklama ile ümitlendiren açıklamalarda bulundu. Bu sebeple EYT mağdurlarına maaşlarını alabilecek. Emekli maaşını almaya başladıkdan sonra işinde de yaşını doldurana kadar çalışacak.



Prim gün sayınız dolmasa bile yaşa takılanlar maaşlarını alabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni uygulaması tam olarak EYT'lilere çözüm olacak. Özellikle 65 Yaş maaşıyla birlikte eşinin gelirleri göz önüne alınarak Devlet herkese 392 TL vermeyi kabul etmişti. Şimdi EYT'liler çözüm olacak yeni gelişme yaşandı ve yaş günü dolmadan da emekli maaşınızın bir kısmını alabileceksiniz.



Özellikle MHP Vekillerin son günlerde sürekli olarak ekrana taşıdıkları mağdurların mağduriyetini biraz olsa geliştirmek için Emekli olmadan maaş sistemi başvuruları Bakanlık tarafından onaylandıkdan sonra resmi gazete yer alacak. EYT mağdurları bu haberi ilk olarak haber24 okudu ve büyük bir sevinç yarattı.