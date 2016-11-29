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Dünyanın en büyük havalimanı : Yüzde 40'ı bitti!

Dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan üçüncü havalimanının yüzde 40'ı tamamlandı. İlk etabının 2018 yılının şubat ayında açılması planlanan havalimanına günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek.

29 Kasım 2016 Salı 11:19
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Dünyanın en büyük havalimanı : Yüzde 40'ı bitti!

Tamamlandığında yolcu sayısı, kapladığı alan, terminal binası ve otoparkı başta olmak üzere birçok alanda dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve stratejik projesi İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında hayata geçirilen projeler arasında yer alan havalimanında, Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon konsorsiyumu tarafından kurulan icracı ve imtiyaz sahibi şirket İstanbul Grand Airport (İGA), 7 gün 24 saat, 3 vardiya halinde çalışmalara devam ediyor.

İlk etabının 2018 yılının şubat ayında açılması planlanan havalimanına günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek.

Dünyanın farklı noktalarında 350'den fazla destinasyona uçuşun gerçekleştirileceği havalimanı böylece dünyanın en büyük hublarından biri olacak. Havalimanı, 250 hava yolu şirketine hizmet verecek.

- En kalabalık havalimanının 2 katı yolcu kapasiteli olacak

Türkiye'de son 14 yılda havalimanı sayısı 26'dan 55'e çıkarken, yıllık 35 milyon olan havayolunu kullanan yolcu sayısı da 180 milyonu aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hava yolu halkın yolu olacak" felsefesiyle başlattığı seferberlik İstanbul Yeni Havalimanı'nda da uygulanıyor.

Bu kapsamda havalimanının ilk etabı bittiğinde yolcu kapasitesi 90 milyon olacak. Ancak, ilk etap rahat bir şekilde 110 milyon yolcu kapasitesini kaldırabilecek. Halihazırda yılda 60 milyondan fazla yolcu ağırlayan Atatürk Havalimanı'nın terminal binasının büyüklüğü İstanbul Yeni Havalimanı'nın 3'te birinden daha küçük.

Üçüncü havalimanı tüm fazları tamamlandığında, yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip dünyanın en yoğun havalimanı Hartsfield Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın iki katından daha fazla yolcu kapasitesine sahip olacak.

Öte yandan, daha ilk etapta bile 110 milyon yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, bu alanda da en iyisi olacak.

Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin rakamlarına göre 2015 yılında Atlanta Uluslararası Havalimanı 101,4 milyon yolcu ağırlarken, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı 89,9, Dubai Uluslararası Havalimanı 78, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı 76,9, Tokyo Uluslararası Havalimanı 75,3, Londra Heathrow Havalimanı 74,98 ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı 74,93 milyon yolcuya hizmet verdi.


- Kapladığı alan açısından en büyüğün 3 katı

İstanbul Yeni Havalimanı 7 bin 594 hektarla kapladığı alan bakımından da öne çıkıyor. Bu alanda şu anda dünyanın en büyüğü olan ve 2 bin 330 hektar alana sahip Beijing'in 3 katı büyüklüğe sahip olacak.

Atlanta Uluslararası Havalimanı bin 902 hektarlık alana sahipken, bu rakamın Londra Heathrow Havalimanı'nda bin 227 hektar olduğu görülüyor. Atatürk Havalimanı ise bin 165 hektarlık alana sahip.

- Tek çatı altındaki dünyanın en büyük terminali

Havalimanı dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminaline sahip olacak ve uçak park alanlarının 114 tanesi ana terminale yaklaşan uçak olmak üzere toplamda 347 adet uçağa aynı anda hizmet verecek kapasitesi bulunacak.

İstanbul Yeni Havalimanı 18 bini kapalı olmak üzere, yaklaşık 70 bin araç kapasiteli Avrupa'nın en büyük otoparkına sahip olacak.

- Dünyanın ilk "yeşil" havalimanı

Havalimanına 400'den fazla yerli ve yabancı markayı ilk defa tek çatı altında buluşturacak 53 bin metrekarelik dünyanın en büyük Duty Free alanı inşa edilecek.

Üçüncü havalimanında yer alacak tüm ticari işletmeler yeşil kuruluş sertifikasına (LEED) sahip olacak. Bu sayede İstanbul Yeni Havalimanı, dünyanın ilk yeşil havalimanı unvanını taşıyacak.

- Dünyanın en yoğun şantiyesi

AA muhabirine havalimanı inşaatının son durumu hakkında bilgi veren (İGA) Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, havalimanı inşaatının yüzde 40'ının tamamlandığını belirterek, gece gündüz demeden çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Akçayoğlu, havalimanı inşaatının şantiyesinde kullanılan iş makineleri açısından Guinness Rekorlar Kitabına girmeye aday olduğunu kaydederek, "Halihazırda bu özelliğiyle havalimanı projesi, şantiyede faal olan ekipman sayısı anlamında da dünyanın en büyük projesi olma özelliğini taşıyor." dedi.

Şu anda havalimanı inşaatında çalışan personel sayısının da 22 bini aştığı bilgisini veren Akçayoğlu, bu çalışanların yüzde 10'unun beyaz yakalı olduğunu bildirdi.

Akçayoğlu, şantiyede 2 bini yüksek kapasiteli kamyon olmak üzere 3 bin 100'e yakın ağır makine ekipman filosunun gece gündüz çalışmaları sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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