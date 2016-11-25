Dünya Bankası'nın Türkiye raporu

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek, bu yıl için yüzde 3,5’ten yüzde 3,1’e düşürdü.



Dünya Bankası, gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 3,5'te sabit tutarken, 2018 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e revize etti.



Dünya Bankasının notunda, “Başarısız darbe girişimi sonrasında, özel yatırımlar ve tüketimde yaşanan yavaşlama sebebiyle, 2016 yılına ilişkin büyüme tahminimizi aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,5'ten yüzde 3,1'e düşürüyoruz. Özel yatırımlar ikinci çeyrekte önemli ölçüde arttı, ancak başarısız darbe girişiminin riskten kaçınma davranışlarını artırarak, şirketlerin yatırım kararlarını ertelemelerine yol açtığı düşünüldüğünde, yılın geri kalanında bu artışın devam etmesi muhtemel görünmemektedir." ifadeleri yer aldı.



Rusya yaptırımlarının kalkması ile iyileşen net ihracat sayesinde gelecek yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasıla artışının tekrar yüzde 3,5'e çıkacağının tahmin edildiği notta, "Destekleyici makro ekonomik politikalar ve darbe girişiminin tüketici talebi üzerindeki olumsuz etkisinin kaybolması sayesinde özel tüketimdeki toparlanmanın dördüncü çeyrekte başlamasını bekliyoruz. İş dünyasında güvenin yeniden tesis edilmesine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapısal reformlar kademeli olarak orta vadede özel yatırımların iyileşmesine yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bankanın notunda, başarısız darbe girişimi ve son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin yurt içindeki belirsizlikleri artırdığı ve özel sektörün güvenini zayıflattığı savunuldu.



PETROL FİYATLARININ YÜKSELMESİ CARİ AÇIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR



Cari açıktaki kötüleşmenin temel sebebi olarak, azalan turizm gelirleri ve küresel petrol fiyatlarındaki artışın gösterildiği notta, “Küresel petrol fiyatları birinci çeyreğin başlarından bu yana tekrar yükselişe geçti. Bu durumun bir süre sonra enerji açığını olumsuz etkilemeye başlayarak, 2017'de enerji açığını artırması bekleniyor.” ifadeleri kullanıldı.



GIDA FİYATLARI DALGALANMAYA SEBEP



Gıda fiyatlarının manşet enflasyonunda dalgalanmaya sebep olduğuna yer verilen notta, “Önümüzdeki dönemde, oynak gıda fiyatları ile Türk lirasında son zamanlarda yaşanan değer kaybı dalgası, eğer kalıcı hale gelirse, enflasyon görünümündeki başlıca yukarı yönlü riskleri oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.



Banka, 2016 yılı enflasyon tahminini aşağı yönlü revize ederek, yüzde 8,5’ten yüzde 8'e düşürürken, 2017 ve 2018 için sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7,5'te sabit tuttu.

Son Güncelleme: 25.11.2016 15:03