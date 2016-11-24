Dolar ve Euro'da rekor artış

Merkez Bankası'nın çifte faiz artışına karşın dolar 3.44 lirayı, euro 3.63 lirayı aştı.



MERKEZ BANKASINDAN DOLAR HAMLESİ

MB'den yapılan açıklamada, "Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacaktır" dedi.

Dolar kuru Merkez Bankası faiz arttırımı kararı sonrası düşüşe geçti.



Merkez Bankası politika faizini yarım puanlık artışla yüzde 8'e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandında da çeyrek puanlık artışa gidildi. Bu kararın ardından dolar, 3,37'nin altına geriledi. Euro ise 3,56'ya indi.

Kritik karar öncesinde dolar 3,4211'e çıkarken, euro da 3,60 civarında işlem gördü.



34 AY SONRA İLK FAİZ ARTIŞI

Merkez Bankası Ocak 2014'ten beri ilk kez faiz artışına gitti. Banka en son 29 Ocak 2014'te faizi artırmıştı. Banka o gün olağanüstü toplanarak politika faizini yüzde 4,50'den yüzde 10'a çıkarmıştı.

Daha sonra kademeli olarak indirime giden Merkez Bankası 25 Şubat 2015'ten beri politika faizini yüzde 7,50'de tutuyordu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜN MERKEZ BANKASI'NI ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü konuşmasında "Merkez Bankası bağımsızdır dediler ama ben siyasetçiyim. Resmen müdahale yetkim yok ama ben de eleştirimi yapacağım. Halkın karşısında tokadı yiyen benim. Öyleyse uyarımı yapacağım o da çözüm yolları bulsun. Tokadı ben yiyeyim, sefayı o sürsün yok öyle bir şey" açıklaması yapmıştı.





Son Güncelleme: 24.11.2016 16:13