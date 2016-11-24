CarrefourSA indirim günleri

Türkiye'de 23'üncü yılını kutlayan CarrefourSA hipermarketlerinde yarın 18.00-23.00 saatleri arasında gıdadan tekstile, elektronikten kişisel bakıma yüzlerce üründe "Fırsat Gecesi" kampanyasıyla yüzde 65'e varan indirimler sunulacak.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yarın 18.00-23.00 saatleri arasında hipermarketlerinde geçerli olacak bir kampanya düzenliyor. "Fırsat Gecesi" kampanyası ile tüketiciler, CarrefourSA hipermarketlerinde gıdadan tekstile, elektronikten zücaciyeye, kişisel bakımdan ev-bahçe gereçlerine kadar yüzlerce ürünü indirim fırsatlarıyla satın alabilecek.

CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü Necati Özdeniz, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, CarrefourSA olarak bu yıl Türkiye'deki 23'üncü yaşlarını kutladıklarını, bu vesileyle müşterilerini "Fırsat Gecesi"nde indirimlerle karşıladıklarını ifade etti.

Daha önce 28 Ekim'de düzenledikleri kampanya büyük ilgi görmesi üzerine yeniden düzenleme kararı aldıklarını belirten Özdeniz, "Müşterilerimizin merakla beklediği, alışverişin eğlenceye dönüştüğü bir kampanya daha düzenliyoruz. 17 ilde 33 hipermarketimizde uygulayacağımız indirimlerle market alışverişine yeni bir soluk getireceğiz. Misafirlerin keyif aldığı alışverişin çalışanlarımız tarafından da heyecanla beklenmesi bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Özdeniz, bundan sonra yılın belirli dönemlerinde bu şekilde "Fırsat Gece"lerine imza atacaklarını, bu hamle ile sektörde yine bir ilke imza atmanın ve tüketicilere fayda sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.