Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

CarrefourSA indirim günleri

CarrefourSA hipermarketlerinde yarın büyük indirim günleri başlıyor. CarrefourSA indirim günleri "fırsat gecesi" kampanyasıyla başlayacak...

24 Kasım 2016 Perşembe 10:29
84 Okunma
CarrefourSA indirim günleri

Türkiye'de 23'üncü yılını kutlayan CarrefourSA hipermarketlerinde yarın 18.00-23.00 saatleri arasında gıdadan tekstile, elektronikten kişisel bakıma yüzlerce üründe "Fırsat Gecesi" kampanyasıyla yüzde 65'e varan indirimler sunulacak.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, marka, yarın 18.00-23.00 saatleri arasında hipermarketlerinde geçerli olacak bir kampanya düzenliyor. "Fırsat Gecesi" kampanyası ile tüketiciler, CarrefourSA hipermarketlerinde gıdadan tekstile, elektronikten zücaciyeye, kişisel bakımdan ev-bahçe gereçlerine kadar yüzlerce ürünü indirim fırsatlarıyla satın alabilecek.

CarrefourSA CRM ve Pazarlama Direktörü Necati Özdeniz, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, CarrefourSA olarak bu yıl Türkiye'deki 23'üncü yaşlarını kutladıklarını, bu vesileyle müşterilerini "Fırsat Gecesi"nde indirimlerle karşıladıklarını ifade etti.

Daha önce 28 Ekim'de düzenledikleri kampanya büyük ilgi görmesi üzerine yeniden düzenleme kararı aldıklarını belirten Özdeniz, "Müşterilerimizin merakla beklediği, alışverişin eğlenceye dönüştüğü bir kampanya daha düzenliyoruz. 17 ilde 33 hipermarketimizde uygulayacağımız indirimlerle market alışverişine yeni bir soluk getireceğiz. Misafirlerin keyif aldığı alışverişin çalışanlarımız tarafından da heyecanla beklenmesi bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı. 

Özdeniz, bundan sonra yılın belirli dönemlerinde bu şekilde "Fırsat Gece"lerine imza atacaklarını, bu hamle ile sektörde yine bir ilke imza atmanın ve tüketicilere fayda sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 24.11.2016 14:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Türkiye'ye ne kadar borcu var?
ABD'nin Türkiye'ye ne kadar borcu var?
Ekonomide kilit gün Perşembe!
Ekonomide kilit gün Perşembe!
Vergi yapılandırmasında rekor tahsilat!
Vergi yapılandırmasında rekor tahsilat!

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle