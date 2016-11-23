Altın Fiyatları Son Durum 23 Kasım Çeyrek Altın, Tam Altın ve Cumhuriyet Altını Fiyatı

Altın Fiyatları Son durum? Altın Fiyatları 23 Kasım nasıl başladı. Çeyrek Altın, tam Altın ve Cumhuriyet alını fiyatı. İşte merakla beklenen Altın Fiyatlarında son durum. Altın fiyatı 23 kasım tarihinde ne kadar.

Altın Fiyatları Son durum? Altın Fiyatları 23 Kasım nasıl başladı. Çeyrek Altın, tam Altın ve Cumhuriyet alını fiyatı. İşte merakla beklenen Altın Fiyatlarında son durum. Altın fiyatı 23 kasım tarihinde ne kadar.



Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 yükselişle 132 liradan alıcı buluyor. Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, bugün saat 11.00 itibarıyla 132 lira seviyelerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 217 lira, Cumhuriyet altını 883 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 1.213 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD'den gelecek yoğun veri akışının altın fiyatlarında dalgalanmalara ve satışlara neden olabileceğini söyledi. Küresel piyasalarda altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesini test edebileceğini belirten Memiş, bugün yayımlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.



Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.195-1.215 dolar ve gram fiyatında 130-132 lira aralığında işlemler gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.



İSTANBUL (AA)