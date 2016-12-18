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ABD'nin Türkiye'ye ne kadar borcu var?

Amerika Birleşik Devletleri'nin borç yükü büyüyor. Hazine Bakanlığı verilerine göre ABD'nin 18,5 trilyon dolarlık milli gelirine karşın özel sektör hariç 19,9 trilyon dolar borcu var. ABD ayrıca Türkiye'ye 58,3 milyar dolar borcu var.

18 Aralık 2016 Pazar 13:49
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ABD'nin Türkiye'ye ne kadar borcu var?

Amerika Birleşik Devletleri'nin borç yükü büyüyor. Hazine Bakanlığı verilerine göre ABD'nin 18,5 trilyon dolarlık milli gelirine karşın özel sektör hariç 19,9 trilyon dolar borcu var. ABD ayrıca Türkiye'ye  58,3 milyar dolar borcu var. 
 
ABD'nin yıllık 18,5 trilyon dolarlık milli gelirine karşın özel sektör hariç 19,9 trilyon dolar borcu var. Türkiye’nin rezervlerinde 58,3 milyar dolar değerinde ABD tahvil ve bonosu bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Aralık 2016'da dünyanın en büyük ekonomisinde kişi başına düşen borç 61 bin dolardan fazla bir miktara denk geliyor.

Ülkenin borcunun en büyük kesimini yaklaşık 14 trilyon dolarla kendi vatandaşına, eyalet yönetimlerine, bankalara, sigorta şirketlerine, yatırım fonlarına, emeklilik fonlarına ve merkez bankası Fed'e olan borçlar, gerisini ise (6 trilyon dolar üzeri) elinde ABD tahvil ve bonosu tutan yabancı ülkelere olan borçlar oluşturuyor.

Dünyanın üç büyük ekonomisinden biri olan Japonya, Ekim 2016'da 1 trilyon 132 milyar dolarlık ABD hazine bono ve tahvili ile bu alanda ilk sırada yer alıyor.

İkinci sırada söz konusu tahvillerin yaklaşık yüzde 20'sini elinde bulunduran Çin geliyor. Çin'in elinde bulunan tahvillerin maddi karşılığı 1 trilyon 116 milyar doları buluyor. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre Çin’in ABD varlıkları 139 milyar dolar, Japonya'nın ise 17 milyar dolar eridi.

Öte yandan, sırasıyla dünyanın ikinci ve üçüncü ekonomileri olan Çin ve Japonya bu yolla ABD'nin ekonomisine de finans sağlayarak ihracatlarının önünü açıyor. Bu yılın ilk 10 ayında ABD Çin'e 92 milyar dolar ihracat yaparken, söz konusu ülkeden yaklaşık 381 milyar dolarlık ithalat yaptı. 

Üçüncü sırada ise milli geliri 230 milyar dolar olmasına rağmen 271 milyar dolar ABD devlet senedine sahip olan İrlanda var. Dünyadaki serbest fonların (hedge fund) yüzde 60'nı bulunduran Cayman Adaları 262 milyar dolarla dördüncü, Brezilya 255 milyar dolarla beşinci, İsviçre 235 milyar dolarla altıncı, Lüksemburg 216 milyar dolarla yedinci sırada bulunuyor.

En fazla ABD devlet senedine sahip diğer ülkeler arasında İngiltere yaklaşık 207 milyar dolarla sekizinci, Tayvan 189 milyar dolarla dokuzuncu ve Hong Kong 186 milyar dolarla onuncu sırada yer alıyor. 

ABD'nin özel sektör dahil toplam borcu ise yaklaşık 66,6 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. 

- Türkiye'ye borç 58,3 milyar dolar

Türkiye’nin rezervlerinde 58,3 milyar dolar değerinde ABD tahvil ve bonosu var. Söz konusu portföyün 23,6 milyar doları uzun vadeli, 34,7 milyar doları ise kısa vadeli ABD varlıklarından oluşuyor. Geçen yıl ekim ayına göre 3,6 milyar dolarlık bir düşüş olmasına rağmen, Türkiye ABD'nin borçlu olduğu ülkeler listesinde 23'üncü sırada bulunuyor.

Bu yılın nisan ayında elindeki ABD tahvillerini satarak ve doların değerini düşürme ile gündeme gelen Suudi Arabistan ise elindeki ABD devlet tahvili tutarını geçen yılın ekim ayına göre yaklaşık yüzde 15 azaltarak 97 milyar dolara indirdi.

Son Güncelleme: 18.12.2016 15:31
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