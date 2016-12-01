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2017 gelmeden ÖTV'ye zam geldi

Bakanlar Kurulu, özel tüketim vergisini 2016 sona ermeden yüzde 10 ile yüzde 27,5 oranında artırdı. Yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere alkollü içecekler yüzde 10 ve sigaralar 7 kuruş olarak zamlandı.

01 Aralık 2016 Perşembe 11:40
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2017 gelmeden ÖTV'ye zam geldi
2016'ya girilirken de alkol ve sigarada ÖTV artışına gidilmiş ve yüzde 10'lara varan zam gelmişti. Sene sona ermeden bu ürünlerde ÖTV'de artışa gidildi. Alkollü içki ve sigara 10 ile yüzde 27,5 oranında zamlandı. Söz konusu düzenleme bugünden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

Bakanlar Kurulu, özel tüketim vergisini bugünden itibaren geçerli olmak üzere alkollü içeceklerde yüzde 10 ve sigaralarda 7 kuruş olarak artırdı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, sigara, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden alınan maktu vergi ve ÖTV artışı yüzde 10 ile yüzde 27.5 arasında değişiyor.

Alkollü içeceklerde vergi artışına şarap ve benzerleri dahil edilmedi. Biranın vergi oranı yüzde 63 olarak korundu ancak asgari maktu vergi oranı 1,1691 liraya yükseldi. Bu yüzde 10'luk artış anlamına geliyor. Rakıda litre başına asgari maktu vergi tutarı zamla birlikte 148,33 liraya yükseldi. Sigarada asgari maktu vergi tutarları değişmedi ancak paket başına alınan maktu vergi tutarlarında artış oldu. Sigarada artış yaklaşık yüzde 27,5 oldu. Böylece paket başına alınan 5,1 liralık vergi 6,5 liraya çıktı. Her bir dal sigara için alınan vergi artışı 7 kuruşa yükseldi...

Peki bu tüketiciye nasıl yansıyacak?

Yapılan bu zamlarla, alkol ve sigarada tüketiciye yansıyacak artışın yüzde 3 ila 6 arasında olacağı bu rakamın bazı ürünlerde yüzde 10’lara çıkabileceği belirtiliyor. Sigara fiyatlarına 50 kuruş civarında bir artış olarak yansıyacak. Bunlar elbette tahmini rakamlar. Zam oranlarını firmalar belirleyecek. Söz konusu zamların aralık ayı enflasyonuna etkisinin yüzde 0,3-0,4 civarında olmasını bekleniyor...
Zam sosyal medyanın da gündeminde.
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