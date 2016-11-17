17 Kasım Altın Fiyatları Çeyrek Gram Altın Ne Kadar?

Amerika'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçilmesinden sonra altın ve dövizde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda güvenli liman olarak görülen altın son zamanlarda yatırımcısını şaşırtan hareketler sergiliyor.



Kriz dönemlerinde yatırım enstürümanlarının arasında en güvenilir olanı olarak görülen altın bu öngörüyü kaybetmeye başladı.



Peki altın fiyatları bundan sonra ne olacak? Altın yükselecek mi? Yoksa Düşecek mi? Altına yatırım yapılır mı?



Herkes şimdi bu soruların cevabını merak ediyor.



Uzman görüşlerine bakılacak olursa uzun vade de altın kazandıracağı yönde ağır basıyor. Lakin kısa vade de ne yapacağına dair uzmanlar arasında da görüş ayrılıkları mevcut.



İşte 17 Kasım Son Altın Fiyatları



Altın Fiyatları 17.11.2016