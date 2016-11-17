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17 Kasım Altın Fiyatları Çeyrek Gram Altın Ne Kadar?

Son dönemlerde hareketli günler geçiren altında fiyatlar bir türlü durulmuyor. İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile piyasalarda ki son görünüm.

17 Kasım 2016 Perşembe 11:04
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17 Kasım Altın Fiyatları Çeyrek Gram Altın Ne Kadar?

Amerika'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçilmesinden sonra altın ve dövizde hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda güvenli liman olarak görülen altın son zamanlarda yatırımcısını şaşırtan hareketler sergiliyor.

Kriz dönemlerinde yatırım enstürümanlarının arasında en güvenilir olanı olarak görülen altın bu öngörüyü kaybetmeye başladı.

Peki altın fiyatları bundan sonra ne olacak? Altın yükselecek mi? Yoksa Düşecek mi? Altına yatırım yapılır mı?

Herkes şimdi bu soruların cevabını merak ediyor.

Uzman görüşlerine bakılacak olursa uzun vade de altın kazandıracağı yönde ağır basıyor. Lakin kısa vade de ne yapacağına dair uzmanlar arasında da görüş ayrılıkları mevcut.

İşte 17 Kasım Son Altın Fiyatları
 

Altın Fiyatları

 17.11.2016
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 130,56 131,06 131,26 -0,002 10:58
Altın / Ons Fiyatı 1228,23 1228,73 1228,21 +0 10:58
Altın Kg / Dolar Fiyatı 39300 39340 39340 %0 10:55
22 Ayar Altın Fiyatı 118,81 120,05 120,23 -0,002 10:58
14 Ayar Altın Fiyatı 75,72 76,67 76,79 -0,002 10:58
Çeyrek Altın Fiyatı 212,59 223,35 223,67 -0,002 10:58
Yarım Altın Fiyatı 427,18 452,70 453,34 -0,002 10:58
Tam Altın Fiyatı 849,67 889,41 890,69 -0,002 10:58
İkibuçuklu Altın Fiyatı 2.126,96 2.241,51 2.244,72 -0,002 10:58
Beşli Altın Fiyatı 4.235,92 4.365,03 4.371,45 -0,002 10:58
Kalın Çeyrek Altın 217,42 229,58 229,91 -0,002 10:58
Kalın Yarım Altın 435,85 465,15 465,81 -0,002 10:58
Kalın Tam Altın 879,70 906,31 907,63 -0,002 10:58
Kalın İkibuçuklu 2.192,24 2.303,77 2.307,07 -0,002 10:58
Kalın Beşli Altın 4.366,48 4.479,53 4.486,14 -0,002 10:58
Son Güncelleme: 18.11.2016 14:19
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AltınAltın Fiyatlarıçeyrek AltınGram Altın
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