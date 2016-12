TEOG Soruları Merve ve Babaannesi Sorusu Cevabı Neydi

TEOG Sorularında Merve ve Babaannesi sorusu sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı. Öğrenciler TEOG sınavı sonrasında bu sorunun cevabında B ve C şıkları arasında sosyal medyada cevap yarışı yaşandı.

TEOG sınavı ilk oturumu tamamlanır tamamlanmaz sosyal medyayı ikiye bölen soru. Merve ve Babaannesi sorusu hakkında öğrenciler B ve C şıkkını işarediklerini söyledi. B şıkkında yer alan cevap İradeyle ilgili olurken C şıkkında ise Tevekkül şıkkı vardı. Öğrenciler Tevekkül mü İrade mi diye büyük bir merakla soruların yayınlanması bekleniyor.



Peki Siz Merve Ve Babaannesi sorusunu ne yaptınız? Cevapları bizlere yazarak fikir sahibi olabilirsiniz.