Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

TEOG Soruları Merve ve Babaannesi Sorusu Cevabı Neydi

TEOG Sorularında Merve ve Babaannesi sorusu sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı. Öğrenciler TEOG sınavı sonrasında bu sorunun cevabında B ve C şıkları arasında sosyal medyada cevap yarışı yaşandı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:46
2552 Okunma
TEOG Soruları Merve ve Babaannesi Sorusu Cevabı Neydi
TEOG Sorularında Merve ve Babaannesi sorusu sosyal medyayı ikiye bölmeyi başardı. Öğrenciler TEOG sınavı sonrasında bu sorunun cevabında B ve C şıkları arasında sosyal medyada cevap yarışı yaşandı.

TEOG sınavı ilk oturumu tamamlanır tamamlanmaz sosyal medyayı ikiye bölen soru. Merve ve Babaannesi sorusu hakkında öğrenciler B ve C şıkkını işarediklerini söyledi. B şıkkında yer alan cevap İradeyle ilgili olurken C şıkkında ise Tevekkül şıkkı vardı. Öğrenciler Tevekkül mü İrade mi diye büyük bir merakla soruların yayınlanması bekleniyor.

Peki Siz Merve Ve Babaannesi sorusunu ne yaptınız? Cevapları bizlere yazarak fikir sahibi olabilirsiniz. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Abdullah Emre Turan 1 ay önce

Bence B olacak...

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Teog Mağduru 1 ay önce

İrade daha mantıklı bence

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
alp 1 ay önce

CEVAP B

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
sanane 1 ay önce

Bence de b

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
erenxxx 1 ay önce

bence c

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
sena uçar 1 ay önce

c şıkkında ne vardı hatırlayan var mı

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Yorumcu 1 ay önce

Bence B daha mantıklı.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi
TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi
KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
En popüleri HUKUK
En popüleri HUKUK

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle