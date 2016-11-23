TEOG Puan Hesaplama Robotu 2017 Matematik ve Türkçe Puan Hesaplama

23 Kasım tarihinde gerçekleştirilen TEOG sınavı sonrası öğrenciler TEOG Puan hesaplama yapmak istiyor. TEOG Puan Hesaplama işlemleri nasıl yapılır? İşte merakla beklenen 2016 yılına uygun TEOG Puan Hesaplama Robotu. TEOG puanları bu şekilde hesaplayabilirsiniz.



1.800.000 kişinin girdiği TEOG sınavı ilk oturumu gerçekleştirildi. Binlerce TEOG adayı sınav sonrası puanları nasıl hesaplayacağını merak ediyor. İşte bu sene Türkçe ve Matematik sorularına uygun TEOG hesaplama robotu. 2016 TEOG puanları nasıl hesaplanacak sizler için derledik .



TEOG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



TEOG sınavı ilk ayağında; Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları soruldu. İlk oturumda puan hesaplama sitelerinde Doğru ve Yanlış sayınız yerine sadece Doğru sayısınızı yazınız. 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek, Fen ve Teknoloji, T.C. İnk. Tar. ve Atatürk ve Yabancı Dil sorularıda hesaplamaya yardımcı olacak. Bu sebeple TEOG sınavında puan hesaplamak için bir gün daha bekleyerek tüm sonuçlarınız gelince hesaplamak daha mantıklı görünüyor.



TEOG Yerleştirme Puanı YEP Nedir?



TEOG sınavına giren öğrenciler, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal bilimler lisesine girmek için alacağı puanlara YEP denir. Yerleştirme puanınızı alarak istediğiniz okula yerleşebilirsiniz.



YEP Nasıl Hesaplanır?



8. Sınıfa giren adayların ortak hesaplamalarıyla o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarınız birleştirilmesiyle YEP oluşur. 6. 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanları toplarak 500 tam puan üzerinden sonuçlarınız toplanarak puanınız hesaplanır.