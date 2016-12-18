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TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi

TEOG mazeret sınavının ikinci oturumu bugün yapıldı. Bu sabah saat 08:30'da başlayan sınavlara mazeretinden dolayı giremeyen öğrenciler katıldı. TEOG mazeret sınavının ne zaman açıklanacağı ise belli olşdu. İşte TEOG mazeret sınavının açıklanacağı tarih...

18 Aralık 2016 Pazar 12:02
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TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi

TEOG mazeret sınavının ikinci oturumu bugün yapıldı. Bu sabah saat 08:30'da başlayan sınavlara mazeretinden dolayı giremeyen öğrenciler katıldı. TEOG mazeret sınavının ne zaman açıklanacağı ise belli olşdu. İşte TEOG mazeret sınavının açıklanacağı tarih...

TEOG kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında birinci dönem mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu yapıldı.

TEOG MAZERET SINAVI 

TEOG kapsamında, birinci dönem sınavları 23-24 Kasım'da yapılmıştı. Merkezi ortak sınavlarına, mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrenciler, bugün saat 08.30'dan itibaren sınav salonlarına alındı.

SINAVLAR TAMAMLANDI!

İkinci gün oturumuna fen bilimleri sınavıyla saat 09.00'da başlayan öğrenciler, 10.10'da T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, 11.20'de ise yabancı dil sınavına girdi. Sınavlar saat 12.00'de tamamlandı.

Sınavda her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu. Değerlendirmede, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav süresi 40 dakika, sınav arası ise 30 dakika oldu. 

TEOG MAZERET SINAV SONUÇLARI OCAK AYINDA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 2017 Ocak ayı içerisinde e-okul sisteminde açıklanacak.

Son Güncelleme: 18.12.2016 18:13
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