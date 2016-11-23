TEOG 1. Dönem Türkçe ve Matematik Hatalı Soru var mı hangi sorular iptal edildi

TEOG 1. Dönem Türkçe ve Matematik Hatalı soru var mı. 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Teog, Türkçe ve Matematik testinde hatalı soru var mı. İşte TEOG 1. Dönem Türkçe hatalı soruları ve Matematik hatalı soruları.

TEOG 1. Dönem Türkçe ve Matematik Hatalı soru var mı. 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Teog, Türkçe ve Matematik testinde hatalı soru var mı. İşte TEOG 1. Dönem Türkçe hatalı soruları ve Matematik hatalı soruları.



23 Kasım 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen TEOG sınavı sonrası öğrenciler hatalı soru var mıydı sorusu akla geldi. Özellikle Türkçe ve Matematik sorularında hatalı soru var mıydı yok muydu öğrencilerin aklına gelen sorular bunlar. İlk olarak Türkçe sınavına giren adaylar 1 sorunun hatalı olduğunu dile getirdi. Matematik sınavında ise çözemedikleri soruya öğrenciler hatalı diyebiliyor.



EBA sistemi üzerinden yayınlanacak sorulardan sonra uzmanların hatalı soru olup olmadığı araştırılacak. Sizde TEOG sınavında hatalı soru olduğunu iddia ediyorsanız yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.



TEOG sınav soru ve cevapları 24 Kasım tarihinde 2. oturum gerçekleştirildikten sonra MEB sistemi üzerinden açıklanacak.