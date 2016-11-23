TEOG 1. Dönem Türkçe ve Matematik Hatalı Soru var mı hangi sorular iptal edildi

TEOG 1. Dönem Türkçe ve Matematik Hatalı soru var mı. 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Teog, Türkçe ve Matematik testinde hatalı soru var mı. İşte TEOG 1. Dönem Türkçe hatalı soruları ve Matematik hatalı soruları.
23 Kasım 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen TEOG sınavı sonrası öğrenciler hatalı soru var mıydı sorusu akla geldi. Özellikle Türkçe ve Matematik sorularında hatalı soru var mıydı yok muydu öğrencilerin aklına gelen sorular bunlar. İlk olarak Türkçe sınavına giren adaylar 1 sorunun hatalı olduğunu dile getirdi. Matematik sınavında ise çözemedikleri soruya öğrenciler hatalı diyebiliyor.
EBA sistemi üzerinden yayınlanacak sorulardan sonra uzmanların hatalı soru olup olmadığı araştırılacak. Sizde TEOG sınavında hatalı soru olduğunu iddia ediyorsanız yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.
TEOG sınav soru ve cevapları 24 Kasım tarihinde 2. oturum gerçekleştirildikten sonra MEB sistemi üzerinden açıklanacak.
23 Kasım 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilen TEOG sınavı sonrası öğrenciler hatalı soru var mıydı sorusu akla geldi. Özellikle Türkçe ve Matematik sorularında hatalı soru var mıydı yok muydu öğrencilerin aklına gelen sorular bunlar. İlk olarak Türkçe sınavına giren adaylar 1 sorunun hatalı olduğunu dile getirdi. Matematik sınavında ise çözemedikleri soruya öğrenciler hatalı diyebiliyor.
EBA sistemi üzerinden yayınlanacak sorulardan sonra uzmanların hatalı soru olup olmadığı araştırılacak. Sizde TEOG sınavında hatalı soru olduğunu iddia ediyorsanız yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.
TEOG sınav soru ve cevapları 24 Kasım tarihinde 2. oturum gerçekleştirildikten sonra MEB sistemi üzerinden açıklanacak.
Unutmak sorusu iptal edilmeli
Türkçe unutmak sorusu çift şıklı ve din kültürdeki ağaç sorusu saçmalık
Bence türkçede unutmak sorusu ve din kültüründe ağaç sorusu iptal olmalı çelişkili çünkü teogta çelişkili soru asla olmamalı geçwn seneki kesinlikle daha kolaydı iptal olmalı
matematikte hatalı soru yoktu
türkçede anı biyogarfi
bi de unutmak yanlış soru
Arkadaşlar; matematik kl sorusu hatalı ayrıca din de ağaç sorusu hatalı değil . Her yanlış yaptığınız soru hatalı değildir. Ayrıca ben 9. sınıfım . Bu yıl ki sorularkolaymış gençler :) Bir iki soru iptal edebilir .Neyse hayırlısı :)Beğen (1) Beğenmedim! (3)
bence sayı doğrusu sorusu yanlış müfredatta yok ki ondan sorumlu değiliz biz
matematikte sayı doğrusu sorusunu yanlış yapmışbiri olarak sizlere şunu söyleyebilirim ki o soru hatalı değil ancak türkçe ve din soruları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim....Beğen (18) Beğenmedim! (4)
Matematik te sayı doğrusu müfredata yoktu
matematikte sayı doğrusu müfteratta yoktuBeğen (6) Beğenmedim! (1)
Matematikte sayı doğrulu olan,(kök)27 li soru hatali bence onun dışındakilerde hata yok ayrıca teog 1 de köklülerde toplama çıkarma yok demişlerdi
Din kültüründe merve ile babaannesinin konuşmasının olduğu sorunun cevap anahtarında yanlış gösterildiğini düşünüyorum