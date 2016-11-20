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TBMM ve Osmanlı Hükümetini barış görüşmelerine birlikte katılmasının sonucu nedir - KPSS 2016 Soruları

TBMM ve Osmanlı Hükümetini barış görüşmelerine birlikte katılmasının sonucu nedir sorusu soruldu. KPSS 2016 sorulan sorular arasında en çok bilinen cevaplardan biri de bu soru oldu.

20 Kasım 2016 Pazar 13:25
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TBMM ve Osmanlı Hükümetini barış görüşmelerine birlikte katılmasının sonucu nedir - KPSS 2016 Soruları
TBMM ve Osmanlı Hükümetini barış görüşmelerine birlikte katılmasının sonucu nedir sorusu soruldu. KPSS 2016 sorulan sorular arasında en çok bilinen cevaplardan biri de bu soru oldu. Sorunun doğru cevabı Saltanatın kaldırılması olacaktı. 

Saltanatın kaldırılması veya padişahlığın kaldırılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği 308 numaralı "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hukuku hâkimiyet ve hükümraninin mümessili hakikisi olduğuna dair" adlı kararnamesi ile gerçekleşmiştir.Saltanatın kaldırılmasıyla beraber Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermiştir.

17 Ekim tarihli bir telgrafla sadrazam Tevfik Paşa barış konferansında ortak bir tavır belirlemek amacıyla Mustafa Kemal'e başvurmuştur. 20 Ekim tarihli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına hitap eden ikinci bir telgrafta Tevfik Paşa Babıali ile Büyük Millet Meclisi arasında amaç bakımından tam bir birlik olduğunu, Sevr Antlaşmasını iptal ettirmek ve işgalin sonuçlarını ortadan kaldırmak için beraberce mücadele edildiğini belirterek ulusal birliğin önemini vurgulamış ve vatan uğruna kişisel hırslardan vazgeçilmesi gerektiğini belirtmiştir.

28 Ekim'de İtilaf Devletleri İsviçre'nin Lozan kentinde toplanacak olan konferansa İstanbul ve Ankara hükûmetlerini resmen davet etmiştir. Bunun üzerine iki gün sonra toplanan TBMM, İstanbul hükûmetinin tasfiyesine yönelik 82 imzalı karar tasarısını görüşmüşse de aynı gün sonuç alamamış, ancak 1 Kasım tarihli toplantıda Mustafa Kemal'in sert müdahalesi üzerine saltanatın kaldırılmasına karar vermiştir. Kararname, ilga hükmünü geriye yürüterek "İstanbul'daki şeklî hükûmetin 16 Mart 1920'de tarihe intikal ettiğini" bildirmiştir. Aynı gün alınan bir başka Meclis kararıyla 1 ve 2 Kasım günleri milli bayram ilan edilmiştir.
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