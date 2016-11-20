Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Soya Fasulyesi ve Mısır nerede Yetişir Sorusu KPSS ortaöğretim Soruldu

KPSS ortaöğretim Sorulan Soya Fasulyesi ve Mısır nerede yetişir sorusu cevabı nedir? Soya Fasulyesi ve Mısır hangi ilimizde yetişir sorunun cevabı nedir. İşte iki şık arasında en çok kalınan sorunun yanıtı.

20 Kasım 2016 Pazar 13:17
1069 Okunma
Soya Fasulyesi ve Mısır nerede Yetişir Sorusu KPSS ortaöğretim Soruldu
KPSS ortaöğretim Sorulan Soya Fasulyesi ve Mısır nerede yetişir sorusu cevabı nedir? Soya Fasulyesi ve Mısır hangi ilimizde yetişir sorunun cevabı nedir. İşte iki şık arasında en çok kalınan sorunun yanıtı.

Ülkemizin hemen hemen her yerinde yeişne Soya Fasulyesi ve Mısır sorusunun yanıtı sizler ne yaptınız? 

Soya fasulyesi üretim yerleri

Tohumlarında %18-24 oranında yağ, %35-45 oranında protein içeren ve toprağa organik madde ve azot sağlayan bir bitki olan soya fasulyesi ülkemizde hem ana ürün hem de ikinci ürün olarak kullanılmaktadır.

Ege , Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sulanır tarım alanlarında 2. ürün olarak ekilmektedir.

Adana başta olmak üzere İçel, Hatay çevresinde tarımı gelişmiştir. Türkiye üretiminin % 92 ‘sini Akdeniz Bölgesi karşılar.
Son Güncelleme: 20.11.2016 13:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi
TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi
KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
En popüleri HUKUK
En popüleri HUKUK

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle