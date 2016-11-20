Soya Fasulyesi ve Mısır nerede Yetişir Sorusu KPSS ortaöğretim Soruldu

KPSS ortaöğretim Sorulan Soya Fasulyesi ve Mısır nerede yetişir sorusu cevabı nedir? Soya Fasulyesi ve Mısır hangi ilimizde yetişir sorunun cevabı nedir. İşte iki şık arasında en çok kalınan sorunun yanıtı.

KPSS ortaöğretim Sorulan Soya Fasulyesi ve Mısır nerede yetişir sorusu cevabı nedir? Soya Fasulyesi ve Mısır hangi ilimizde yetişir sorunun cevabı nedir. İşte iki şık arasında en çok kalınan sorunun yanıtı.



Ülkemizin hemen hemen her yerinde yeişne Soya Fasulyesi ve Mısır sorusunun yanıtı sizler ne yaptınız?



Soya fasulyesi üretim yerleri



Tohumlarında %18-24 oranında yağ, %35-45 oranında protein içeren ve toprağa organik madde ve azot sağlayan bir bitki olan soya fasulyesi ülkemizde hem ana ürün hem de ikinci ürün olarak kullanılmaktadır.



Ege , Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sulanır tarım alanlarında 2. ürün olarak ekilmektedir.



Adana başta olmak üzere İçel, Hatay çevresinde tarımı gelişmiştir. Türkiye üretiminin % 92 ‘sini Akdeniz Bölgesi karşılar.