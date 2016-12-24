Sömestr Tatili Başlıyor! 15 Tatile kaç gün kaldı?

Eğitim döneminin ilk yarıyıl tatiline az bir süre kaldı. Uzun bir eğitim döneminden sonra milyonlarca öğrenci ve veli tatil için plan yaparken, sömestr tatili ne zaman başlıyor? sorusunun cevabını merak ediyorlar. Bu yıl diğer yıllara oranla biraz daha uzun olacak olan 15 Tatil, tam olarak 16 gün sürecek. 20 Ocak 2016 Cuma günü başlayacak olan yıl tatili ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Yarı yıl tatili 23 Ocak pazartesi günü başlayacak 03 Şubat cuma günü son bulacak. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.”

SÖMESTR TATİLİ 20 OCAK'TA BAŞLIYOR

İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin sabırsızlıkla bekledikleri sömestr (yarıyıl) tatili için az bir süre kaldı. 2016-2017 MEB takvimine göre, sömestr (15 Tatil) tatili bu yıl 20 Ocak 2017 Cuma günü başlayacak. 3 Şubat'ta bitecek. Öğrenciler 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders başını yapacaklar. Birinci döneme oranla öğrencileri zorlu bir sürecin bekleyeceği 2. yarıyılda Teog, PYBS, YGS, LYS gibi birçok sınava girecekler.

BU YIL YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) 16 GÜN OLACAK

İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin sabırsızlıkla bekledikleri sömestr (yarıyıl) tatili için az bir süre kaldı. 2016-2017 MEB takvimine göre, sömestr (15 Tatil) tatili bu yıl 20 Ocak 2017 Cuma günü başlayacak. 3 Şubat'ta bitecek. Öğrenciler 6 Şubat Pazartesi günü ikinci dönemin ilk ders başını yapacaklar. Birinci döneme oranla öğrencileri zorlu bir sürecin bekleyeceği 2. yarıyılda Teog, PYBS, YGS, LYS gibi birçok sınava girecekler.



UZMANLAR UYARDI

Her yıl akademik yılı birinci ve ikinci dönem olarak ayıran sömestr (15 tatil) de öğrenciler, aileleri ve öğretmenler gerek dinlenmek gerekse de tatil yapmak için yıllık takvimde planlan bu süreyi değerlendirmektedirler. Kişilerin kendilerine göre değerlendirdiği bu süreç için uzmanlar farklı görüşler belirtmektedirler. Bu görüşlere göre, bir öğrencinin eğitim yılı içinde başarılı olabilmesi için aldığı derslerin ya da öğrendiği bilgilerin tekrar etmesi gerekmektedir. Fakat bu 16 günlük zamanı sadece uyuyarak, gezerek ya da boş zaman geçirerek değerlendirme planı yapamakta gerekmektedir. Bu konuda uzmanlardan şu şekilde uyarılar yapılmaktadır. Eğitime kısa bir süre ara verildiği bu dönemde tatilin de ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar ders çalışma zamanı ile dinlenme zamanının birbirine karıştırılmaması gerektiğini söylemektedirler. Öğrencilerden birinci dönemde aldıkları derslerin ve gördükleri konuların tekrarının yapılmasını isteyen uzmanlar, aynı zamanda da tatilin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin taraftarları.







15 TATİL UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz yıl gündeme gelen 15 Tatilin uzaması konusu ile ilgili henüz netleşmiş bir gelişme bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dile getirilen ve avrupada uygulanan sistem olan yarıyıl tatili süresinin uzaması bunun yanında yaz tatili süresinin kısaltılması projesi ile ilgili basında zaman zaman haberler çıkmış olmasa da konuyla ilgili herhangi bir düzenlemenin olduğu ile ilgili MEB tarafından bir açıklama yapılmamıştır.



2017 RESMİ TATİLLER VE SÜRELERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar – 1 Gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar – 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi – 1 gün

Gençlik ve spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma – 1 gün

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017 – 3 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba – 1 gün

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017 – 4 gün

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar – 1 gün