KPSS Ortaöğretim Soruları ve Cevapları Zor Muydu Kolay mı

KPSS Ortaöğretim Soruları ve cevapları. 20 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen KPSS ortaöğretim soru ve cevapları yayınlandı mı. ÖSYM tarafından gerçekleştiren ve 3.5M kişinin girdiği KPSS Ortaöğretim Sınav soru cevabı sizlerle.



2016 KPSS Ortaöğretim Sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı. Merakla beklenen en çok girilen sınav olarak gündeme gelen KPSS Ortaöğretim Sınav Soru ve cevapları zor muydu kolay mı. Sorulardan en çok konuşulan soru, Apartman sorusu oldu. Avcı, Fırtına, Cevizci ailesi sorusu sosyal medyayı da ikiye bölmeye yetti. Bu soruda çizimle çözdüklerine inananlar sorunun detaylarını merak etmekle yetindi. ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı bilinmeyen sorular geliyor.



Bu senenin en çok merak edilen sorusu olan kitapçıklarla beraber şeker verilmemesi de sınava girenleri kızdırdı. KPSS Ortaöğretim sınavında Ömer HalisDemir nereli Niğde sorusuda kısa sürede büyük beğeni topladı. Hangi üniversitenin adı Ömer Halisdemir olarak değiştirilmiştir sorusunda Niğde cevabı doğru olarak yanıtlanması gereken cevaplar arasında yerini aldı.



KPSS ortaöğretim sınav soruları çok zor olmadan oldukça kolay bir sınav olarak lanse edildi. Sizde hatırladığınız soruları bizlere yazabilirsiniz. Cevapları hep beraber bulmaya çalışırız.

Son Güncelleme: 20.11.2016 12:50