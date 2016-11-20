KPSS Ortaöğretim Soruları 2016 Paralimpik Oyunları Hangi Ülkede Yapılmıştır?

KPSS Oraöğretim Soruları arasında sorulan 2016 Paralimpik Oyunları hangi ülkede yapılmıştır sorusu soruldu. Sorunun cevabı izleyenler için çok kolay olsada 3.5 Milyon arasında soruya doğru cevabı verenler bulunmakta. İşte Ortaöğretim Soruları Paralimpik Oyunları ülkesi.



Paralimpik Oyunları bu sene, Rio De Janerio'da yapıldı. 1960 yılından beri 4 yılda bir yapılan olimpiyatlar, aslında bu sene olimpiyatlar nerede yapılmıştır sorusu cevap aradı. Paralimpik Oyunları 2008 Çin, 2012 İngiltere ve 2016 Brezilyada yapılmıştır.



Kısaca, Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilen oyuna denir.

Son Güncelleme: 20.11.2016 12:51