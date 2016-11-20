Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

KPSS Ortaöğretim Soruları 2016 Paralimpik Oyunları Hangi Ülkede Yapılmıştır?

KPSS Oraöğretim Soruları arasında sorulan 2016 Paralimpik Oyunları hangi ülkede yapılmıştır sorusu soruldu. Sorunun cevabı izleyenler için çok kolay olsada 3.5 Milyon arasında soruya doğru cevabı verenler bulunmakta. İşte Ortaöğretim Soruları Paralimpik Oyunları ülkesi.

20 Kasım 2016 Pazar 12:46
1209 Okunma
KPSS Ortaöğretim Soruları 2016 Paralimpik Oyunları Hangi Ülkede Yapılmıştır?
KPSS Oraöğretim Soruları arasında sorulan 2016 Paralimpik Oyunları hangi ülkede yapılmıştır sorusu soruldu. Sorunun cevabı izleyenler için çok kolay olsada 3.5 Milyon arasında soruya doğru cevabı verenler bulunmakta. İşte Ortaöğretim Soruları Paralimpik Oyunları ülkesi.

Paralimpik Oyunları bu sene, Rio De Janerio'da yapıldı. 1960 yılından beri 4 yılda bir yapılan olimpiyatlar, aslında bu sene olimpiyatlar nerede yapılmıştır sorusu cevap aradı. Paralimpik Oyunları 2008 Çin, 2012 İngiltere ve 2016 Brezilyada yapılmıştır. 

Kısaca, Orijinalindeki "paralympic" kelimesi; İngilizce, engelli anlamına gelen "paralyzed" ve "olympic" kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir.Yaz ve Kış Paralimpik Oyunları o dönemki Olimpiyatların hemen ardından yapılır.Tüm Paralimpik Oyunları Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından yönetilen oyuna denir. 
Son Güncelleme: 20.11.2016 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi
TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi
KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
En popüleri HUKUK
En popüleri HUKUK

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle