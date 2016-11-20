KPSS Ortaöğretim Sorulan Hababam Sınıfı Yapımcısı Yönetmeni Sorusu Cevabı

KPSS ortaöğretim Sınavında sorulan Hababam Sınıfı Sorusu büyük sevinç yarattı. Hababam Sınıfı Yapımcısı ve yönetmeni sorusunun cevabı neydi. İşte KPSS sorulan o sorunun cevabı.



KPSS ortaöğretim sınavında sorulan soruda Hababam Sınıfının Yapımcısı ve yönetmeni sorusu soruldu. Sorunun doğru cevabı Ertem Eğilmez olacaktı. Ertem Eğilmez unutulmaz Hababam Sınıfının efsane yönetmeni ve yapımcısı olarak bilinir.



Kısaca Ertem Eğilmez; İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra dükkân açıp bakkallık yaptı. Askerlik sonrasında, 1954'te Refik Erduran ile birlikte Çağlayan Yayınevi'ni kurdu. Aynı yıl yine Erduran ve Haldun Sel'le birlikte, birçok karikatüristin yetiştiği Tef adlı mizah dergisini çıkarmaya başladı. Yayın dünyasında çıkardığı cep kitapları ile bir devrim yaptı. Kemal Tahir’e, Mayk Hammer takma adıyla polisiye romanları yazdırdı. Cep kitapları işinde batınca Türkiye'nin ilk langırt makinelerini getirtti