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KPSS Ortaöğretim Sorulan En Uzun Okul Hangisi Sorusu Üniversite kaç yıl biter

KPSS Ortaöğretim Sorulan En Uzun Okul hangisidir. En Uzun Üniversite hangisidir ve kaç yıl sürer sorusunun cevabı nedir. Hemen hemen herkesin yapmasını beklemediğimiz En uzun okul sorusunun yanıtı neydi.

20 Kasım 2016 Pazar 13:21
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KPSS Ortaöğretim Sorulan En Uzun Okul Hangisi Sorusu Üniversite kaç yıl biter
KPSS Ortaöğretim Sorulan En Uzun Okul hangisidir. En Uzun Üniversite hangisidir ve kaç yıl sürer sorusunun cevabı nedir. Hemen hemen herkesin yapmasını beklemediğimiz En uzun okul sorusunun yanıtı neydi.

Türkiye'de yer alan Fakülteler arasında en uzun süren okul sorusu cevabı TIP fakültesi. Eğitim Fakültesi 5 yıl olarak diğer fakülteleri takip ederken hazırlık içinde olan okullarda dahil en uzun süren fakültedir.

Antik Yunanda Tıp tanrısı Asklepios elinde tıbbın sembolü değneğe sarılı yılanla. Bu sembol şu anda da birçok tıbbi kuruluş tarafından kullanılmaktadır.
Tıp, sağlık bilimleri dalı. İnsan sağlığının sürdürülmesi ya da bozulan sağlığın yeniden düzeltilmesi için uğraşan, hastalıklara tanı koyma, hastalıkları sağaltma (tedavi etme), hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalarda bulunan birçok alt bilim dalından oluşan bilimsel disiplinlerin şemsiye adıdır. Hem bir bilgi alanı – vücut sistemlerinin ve bunların hastalıklarının ve tedavilerinin bilimi – hem de bu bilginin uygulandığı meslektir.

Tıp için kullanılan bir başka kelime de, bugün eskimiş olan, tababettir. Merriam-Webster tıbbı şöyle tanımlamıştır: " Sağlığın korunması ve hastalığın giderilmesi, yatıştırılması veya önlenmesi ile ilgilenen bilim ve sanat (dalı) ". 
 
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