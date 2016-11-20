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KPSS Ortaöğretim Sorulan Chp iktidarina son veren parti Hangisidir Cevabı

KPSS Ortaöğretim Sorulan sorulardan biri CHP iktidarına son veren partinin cevabı merak edildi. Cumhuriyetçi Halk Partisine hangi iktidar son vermiştir şeklinde sorulan sorunun cevabı nedir?

20 Kasım 2016 Pazar 13:14
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KPSS Ortaöğretim Sorulan Chp iktidarina son veren parti Hangisidir Cevabı
KPSS Ortaöğretim Sorulan sorulardan biri CHP iktidarına son veren partinin cevabı merak edildi. Cumhuriyetçi Halk Partisine hangi iktidar son vermiştir şeklinde sorulan sorunun cevabı nedir?

3.5 Milyon kişinin girdiği sınavda Sorulan CHP iktidarına hangi parti son vermiştir sorusu soruldu. Bu sorunun cevabı Ak Parti yapanlar çok olsada doğru cevap Demokrat Parti olacaktı. 

Demokrat Parti!

Demokrat Parti çok sayıda siyasi partinin adı olarak kullanılmıştır:

Demokrat Parti, 1946 yılında kurulan ve 1960 yılında kapatılan Türk siyasi partisi.
Demokrat Parti, 1992 yılında kurulan ve 2005 yılında Anavatan Partisi'ne katılan siyasi parti.
Demokrat Parti, ANAP ve DYP'nin 2007 yılında birleşerek kurduğu Türk siyasi partisi.
Demokrat Parti, KKTC'deki bir siyasi parti.
Demokrat Parti, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bir siyasi parti.
Demokrat Parti, ABD'deki iki büyük siyasi partiden biri
Son Güncelleme: 20.11.2016 13:21
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