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KPSS Ortaöğretim Sınavında Sorulan OHAL sorusu Cevabı OHAL en fazla kaç ay

KPSS Ortaöğretim Sınavında sorulan OHAL sorusu cevabı nedir. OHAL en fazla kaç ay sürer sorusu cevabı nedir. TÜrkiye OHAL geliştiği günlerde OHAL sorusu beklenen sorular arasındaydı ve en fazla kaç ay olur sorusu yanıt arıyor.

20 Kasım 2016 Pazar 13:11
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KPSS Ortaöğretim Sınavında Sorulan OHAL sorusu Cevabı OHAL en fazla kaç ay
KPSS Ortaöğretim Sınavında sorulan OHAL sorusu cevabı nedir. OHAL en fazla kaç ay sürer sorusu cevabı nedir. TÜrkiye OHAL geliştiği günlerde OHAL sorusu beklenen sorular arasındaydı ve en fazla kaç ay olur sorusu yanıt arıyor.

KPSS Ortaöğretimde Sorulan OHAL sorusu yanıtı nedir. OHAL en fazla kaç ay olur sorunun cevabı 6 ay olacak. OHAL 6 ay cevabı olarak şu açıklamayı karşımızda görüyoruz. 

OHAL NEDİR?

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen bu kanunun amacı; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, Durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.
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