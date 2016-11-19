Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? Aman Dikkat Adaylar Saatler Değişti

KPSS Ortaöğretim Sınavı saatleri değişti. 20 Kasım Pazar günü girilecek olan KPSS Ortaöğretim Sınav saati değişti ve son dakika olarak adaylar sınav saatini şaşırabilir diye duyuru yapıldı. KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylar erken ve geç kalmamaları için saati bir kez daha duyuruyoruz.

19 Kasım 2016 Cumartesi 21:59
116 Okunma
KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta? Aman Dikkat Adaylar Saatler Değişti
KPSS Ortaöğretim Sınavı saatleri değişti. 20 Kasım Pazar günü girilecek olan KPSS Ortaöğretim Sınav saati değişti ve son dakika olarak adaylar sınav saatini şaşırabilir diye duyuru yapıldı. KPSS ortaöğretim sınavına girecek adaylar erken ve geç kalmamaları için saati bir kez daha duyuruyoruz.

FETÖ operasyonları sonrasında oldukça fazla boşalan kadrolar her branştan, Önlisans,Ortaöğretim ve Lisans mezunları için çok önemli bir hal aldı. Her ne kadar KPSS kaldırılacak açıklamaları yapılsa da gerçeklerin öyle olmadığını biliyoruz. KPSS sınavı kaldırılması mümkün değil. Hal böyle olunca adaylar kim nereden olursa olsun Lise mezunları ve orta okul mezunları KPSS'ye öyle bir başvuru yaptı ki. KPSS rekor başvuruları sonrasında ortaya çıkan saat karmaşasası ve trafik göz önünde bulundurularak, KPSS Sınavının geç başlamasına karar verildi.

Aman Dikkat Saatler Değişti!

KPSS, 10 yılı aşkın süredir sınav saatleri 09.30 olarak biliniyordu. Bu sene de KPSS sınavının yapılması gereken saat olarak açıklanan saatte değişmemişti. Ancak 3.500.000 başvuru sonrası daha önceki yıllarda 2 milyonu aşkın başvurularda ortaya çıkan karmaşa nedeniyle KPSS sınavı 10.00 ertelenmesine karar verildi. Tüm adaylar sınavdan 30 dakika önce 09.30 hazır halde beklemeleri gerekiyor. Ayrıca trafik çok olduğu illerde daha önceden de çıkmanızı tavsiye ederiz.

Genel Yetenek ve Genel Kültür branşlarından 120 sorunun geleceği sınavlarda adayların 60 soru Genel Yetenek, 60 soru Genel Kültür'den sınava girecek. Adayların şimdiden 120 soruyu iyi okumalarını ve hata yapmadan doğru şıkları işaretlemesi gerektiğini öneriyoruz. KPSS ortaöğretim sınavına girecek tüm okuyucularımıza başarılar dileriz. 

Puan hesaplama ve Sonuçlar ise 1 ay içerisinde açıklanacak. Alacağınız puanlar, 55-60-70-80-90 puanla nerelere yerleşeceğinizi yine en hızlı şekilde bu sayfadan bulabileceksiniz. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi
TEOG mazeret sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? işte tarihi
KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
En popüleri HUKUK
En popüleri HUKUK

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle