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KPSS DHBT sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden yayınlanan DHBT Sonuçları adayların kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarıyla öğrenebilecek.

24 Aralık 2016 Cumartesi 23:25
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KPSS DHBT sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen adayların girmiş oldukları 2016 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) sınavının sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzeriden açıklanan DHBT Sonuçları Nasıl öğrenilecek merak konusu olmuştu. 4 Aralık'ta uygulanan sınavın sonuçlarının açıklanması ile sınava giren adaylar DHBT sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

HEYECANLI BEKLEYİŞ SONA ERDİ

Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarının girdiği sınavın başvuruları 21 Eylül'de başlamıştı. 4 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirinen 2016 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavının yapılmasından sonra adaylar sonuçların açıklanma tarihini büyük bir sabırsızlıkla beklemeye başlamışlardı.

DHBT SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN AÇIKLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçlarının kısa bir süre önce açıklanması ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

“4 Aralık 2016 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (2016-DHBT ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 24 Aralık 2016 tarihinde saat 18:40'dan tibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.” denildi.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

"SONUC.OSYM.GOV.TR DAN ÖĞRENİLECEK"

DHBT Sonucunu öğrenmek isteyen adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Son Güncelleme: 24.12.2016 23:30
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