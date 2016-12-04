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KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu

KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 3 milyon 498 bin kişi tarafından merak edilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları hem adaylarda hemde ailelerde büyük heyecan uyandırıyor. KPSS sınav sonuçları 26 Aralık tarihinde açıklanacak. Sonuçlar neticesinde milyonlarca kişiye memur olmanın önünü açılmış olacak.

04 Aralık 2016 Pazar 15:21
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KPSS açıklanıyor! Büyük gün belli oldu
3 milyon 498 bin kişi tarafından merak edilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları hem adaylarda hemde ailelerde büyük heyecan uyandırıyor. 26 Aralık tarihinde açıklanacak. olan sonuçlar neticesinde milyonlarca kişiye memur olmanın önünü açılmış olacak.

Resmi dairelerinde memur olarak iş yaşamını sürdürmek isteyen adayların girdiği KPSS ortaöğretim sınavı, her kesimde büyük heyecan yaratıyor. Yetkililer sonuçların çok büyük bir aksilik olmadığı taktirde 19 Aralık'ta açıklanacağını belirtti.

BÜYÜK KATILIM OLDU!

Geçmiş yıllara oranla iki kat fazla katılımın yaşandığı KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandığında kazananlar, yeni yıl öncesi büyük bir sevinç yaşayacak...

SONUÇLARA İTİRAZ MÜMKÜN!

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan hemen sonra adayların itiraz hakkı bulunuyor.... İtiraz süresinin ise  10 gün boyunca yapılabileceği açıklandı. İtirazı kabul görmeyen aday, istediği takdirde dava da açabilecek...

DİREKT ATAMALAR YAPILACAK!

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, direkt olarak kamu kurumlarına atanacak. Bunun için ayrıca başka bir sınav veya mülakat yapılmayacak.

 
Son Güncelleme: 04.12.2016 17:35
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