En popüleri HUKUK

2016 üniversite maratonunun sonunda en çok tercih edilen programın iki yıllık ilk ve acil yardım olduğu ortaya çıktı. ÖSYM’nin hazırladığı tercihler kitabına göre, bu yıl 1 milyon 370 bin aday tercih yaptı, 961 bin 864’ü ise bir yükseköğretim programına yerleşti. Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü Salim Ünsal’ın derlediği verilere göre, açıköğretim bölümleri dışında en çok iki yıllık ilk ve acil yardım bölümü tercih edildi. Bölüm 814 bin 917 kez tercih listesine yazıldı. En az seçilen bilgi yönetimi oldu. 3 bin 819 kez tercih listesinde bölümün adı yer aldı. YÖK, bu yıl tercih sayısını 30’dan 24’e düşürdü. Tercih sonuçlarında bunun etkisi de görüldü. Salim Ünsal, tercih sayısındaki azalma ile ilgili şöyle dedi:“2015’te toplam 17 milyon 969 bin 662 tercih işlemi gerçekleşti. 2016’da ise bu sayı 17 milyon 594 bin 744. Küçük bir azalma var. Geçen sene ve bu sene tercih hakkı olan aday sayısı farkına baktığımızda ise eğer 30 tercih hakkı olsaydı, rakam 18 milyona çıkabilirdi. Tercih hakkı olan adayın artmasına rağmen tercih yapan aday sayısı aynı kaldı. Bu hakkı kazanan aday sayısı 250 bin civarında arttı. Buna rağmen tercih toplamı geçen yıldan az. Bu, listeye yazılacak program sayısının 30’dan 24’e düşmesinin etkisini gösteriyor. 24’e düşmeseydi tercih işlemi 1 milyon daha artabilirdi.”Bir kontenjana en fazla tercih nerede yapıldı, diye bakıldığında ise şu sonuçlar görüldü: Özel eğitim öğretmenliği bir kontenjanına en fazla tercih alan bölüm. 251 bin 292 kez tercih listesine yazıldı.HUKUK: 284 bin 344 kez tercih edildi. Her bir kontenjanına 18.8 aday düştü.TIP: 219 bin 789 kez tercih listesine yazıldı. Her bir kontenjanı 18.5 aday tercih etti. Gerek tıbbın yüksek puanları gerekse 40 bin barajı uygulamasından dolayı aday ve tercih sayısı da az oldu.PSİKOLOJİ: 152 bin 657 kez tercih listesinde yer aldı. Her bir kontenjanına düşen aday sayısı 22.1MİMARLIK: 102 bin 497 kez tercihte bulunuldu. Her kontenjana 15.1 tercih denk geldi.