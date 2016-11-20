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1913 Kırşehir'de Doğan Aşık kimdir? KPSS Onu unutmadı

KPSS Onu unutmadı. 1913 yılında Kırşehir'de Doğan Aşık kimdir? Türkiye onu unutmadı. KPSS sınavında Kırşehir de Doğan aşık olarak lanse edilen herkes Neşet Ertaş zannetti. İşte o Sorunun cevabı.

20 Kasım 2016 Pazar 12:54
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1913 Kırşehir'de Doğan Aşık kimdir? KPSS Onu unutmadı
KPSS Onu unutmadı. 1913 yılında Kırşehir'de Doğan Aşık kimdir? Türkiye onu unutmadı. KPSS sınavında Kırşehir de Doğan aşık olarak lanse edilen herkes Neşet Ertaş zannetti. İşte o Sorunun cevabı.

Sınavda sorulan sorunun cevabı Neşet Ertaş değil Muharrem Ertaş doğru cevap olacaktı. Söylediği şarkılar ve sözlerle Neşet Ertaş’ın babası Muharrem Ertaş 1913 yılında Yağmurlubüyükoba köyünde başlayan yoksul ve çileli hayatı, Kırşehir’in Bağbaşı mahallesindeki yoksul gecekondulardan birinde noktalandığında 71 yaşındaydı. Ömrünün neredeyse tümünü çalıp çağırarak geçiren Muharrem Usata’nın bütün bir hayatı bir bakıma bu iki kelimede saklı: "Çaldı ve söyledi." Musiki kültürümüzün en orijinal ve sanatkarane örneklerini içeren hususi repertuarı ve icra uslubu üzerine değil akademik çalışmalar yapılması, ciddi bir makalenin bile yayınlanmadığı göz önüne alınırsa, ülkemizde Muharrem Ertaş’ı derli toplu değerlendiren elinizdeki yayın olduğu söylenebilir. Ülkemizde diyoruz, zira çeşitli zamanlarda A.B.D. ve Japonya’dan gelen müzikolog ve etnomüzikologların Muharrem Ertaş üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Kimdir Muharrem Ertaş ? O’nu farklı ve orijinal kılan nedir? Temsil ettiği o güçlü geleneğin neresindedir?
Son Güncelleme: 20.11.2016 13:12
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