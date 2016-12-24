19. Dönem POMEM 10 Özel Harekat Polisi Alımı sınavının yeri ve tarihi değişti!

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Polis Özel Harkerat (PÖH) merkezinde değerlendirilmek üzere 10 bin Özel harekat polisi alımı yapılacak. Geçtiğimiz ay alınan başvurular sonrasında sınav yeri Kırıkkale PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) olan adaylar için sınab yeri ve tarihinde değişiklik duyurusu yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi pa.edu.tr den yapılan açıklamaya göre; “Kırıkkale PMYO' a planlanan adayların sınav merkezi ve sınav tarihinde değişiklikler olmuştur. Yeni sınav yeri ve tarihini öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayınız.” denildi. 19 Aralık 2016 da başlayan mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavının giriş yeri ve belgeleri kısa bir süre önce Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) tarafından açıklanmıştı.

PMYO SINAVIN YERİ VE TARİHİ DEĞİŞTİ

Polis Özel Harekat (PÖH) bünyesinde değerlendirilecek özel harekat polisi adayları için sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavları başladı. 19 Aralık 2016 tarihinde başlayan sınavlar 15 Ocak 2017 tarihine kadar belirli günlerde gerçekleşecek. POMEM 10 Bin Özel Harekat Polisi alımı için başvuru yapan adaylardan başvurusu kabul edilenlerin sınav giriş yeri ve giriş belgeleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada ise, 19.Dönem POMEM adaylarının sınav yeri ve tarihi değişirildiği açıklandı. Buna göre, 19.Dönem POMEM kapsamında 10 bin özel harekat polisi (PÖH) alımına başvuru yapan ve sınav yeri Kırıkkale PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) olan adaylar için değişiklik duyurusu yapıldı.





KIRKKALE PMYO YENİ SINAV YERİ VE TARİHİ

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile sınav tarihi ve yeri değiştirilen adaylar için yapılan duyuruda yeni sınav tarihi ve yeri için yeni bir link paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre,

polis olamak için başvuran 285 bin adaylardan sınava Kırıkkale PMYO da sınava girecek olan adaylar aşağıdaki linki tılayarak yeni sınav yerlerini ve tarihini öğrenebilecekler.

Kırıkkale PMYO' a planlanan adayların sınav merkezi ve sınav tarihinde değişiklikler olmuştur. Yeni sınav yeri ve tarihini öğrenmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

PMYO SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

SINAVLAR 19 ARALIK – 15 OCAK 2017 TARİHLERİ ARASIDA

PÖH olmak için 285 bin adayın başvuruda bulunduğu 10 bin özel harekat polisi alımı için 19 Aralık 2016 tarihi ile 15 Ocak 2017 (25 Aralık, 31 Aralık 2016 ve 01 Ocak 2017 günleri hariç) tarihleri arasında mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı yapılacak.

“MAZERETİ OLANLAR DİLEKÇE GÖNDERECEK”



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 22 Aralık 2016 tarihinde resmi sitesi pa.ed.tr üzerinden 19. Dönem POMEM sınavına başvuran adaylara ilişkin bir duyuru yayınladı. Bu duyuruya göre;

19.dönem POMEM, 10 bin özel harekat polisi alımına başvuru yapıp da ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav tarihlerinin mazereti nedeniyle değiştirmek isteyen adaylar için açıklama yapıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı'nın yapmış olduğu duyuru şöyle:

" 19.Dönem POMEM Özel Harekat Giriş Sınavı (Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı) tarihinde mazereti nedeniyle değişiklik talebinde bulunan adaylar dilekçelerini sınava girecekleri Başvuru ve Sınav Merkezine göndereceklerdir.

Tüm adaylara duyurulur." denildi.