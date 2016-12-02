Trump Tower önünde Trump protestosu!

ABD'nin Chicago kentinde, başkanlığına seçilen Donald Trump karşıtı gösteri yapıldı.



ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump'ın Chicago'ya geleceği yönündeki iddia üzerine kentteki Trump Tower önünde toplanan bir grup Amerikalı, protesto gösterisi düzenledi.



"Beyaz üstünlüğüne son, Trump'ı durdurun!", "Trump, kentime hoş gelmedin", "Göçmenleri ve Müslümanları şimdi savunun" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Trump'a, KKK'ya (Ku Klux Klan) ve ırkçı ABD'ye hayır", "Trump gidecek" ve "Trump benim başkanım değil" sloganları attı.



Polisin yoğun önlem aldığı eylem sırasında iki Trump taraftarı da ellerindeki bayraklarla karşıt gösteri gerçekleştirdi.



Trump Tower çevresinde yürüyüş de yapan göstericiler, Trump karşıtı konuşmalarının ardından protestolarına son verdi.