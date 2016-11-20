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“Trump benim başkanım değil” gösterileri!

Donald Trump  Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına seçildiği günden buyana protesto ediliyor. Aralıksız olarak devam gösterilerde “Trump benim başkanım değil” ve “Trump gidecek” şeklinde sloganları atılıyor.

20 Kasım 2016 Pazar 07:26
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“Trump benim başkanım değil” gösterileri!

 ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Chicago'da protesto edildi.

Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesinin ardından ülke genelinde başlayan protesto gösterileri aralıksız devam ediyor.

TRUMP TOWER ÖNÜNDE GÖSTERİLER

ABD genelinde onbinlerce kişiyi sokağa döken gösterilerin Chicago ayağı, kent merkezindeki Trump Tower önü oldu. Taşıdıkları Trump karşıtı pankartlarla kentin farklı yerlerinde toplanan yüzlerce Amerikalı sloganlar atarak Trump Tower önüne yürüdü. Gösterilerine burada polisin güvenlik önlemleri altında devam eden protestocular, “Trump benim başkanım değil” ve “Trump gidecek” şeklinde sloganlar attı.

Aralarında engelli ve çocukların da bulunduğu göstericiler, eylem sonunda olaysız şekilde dağıldı.

GÖSTERİLER TÜM ŞEHİRLERDE

Trump karşıtı protestolar Chicago’nun yanı sıra başta New York ve Los Angeles olmak üzere ABD’nin birçok şehrinde devam ediyor.

Son Güncelleme: 21.11.2016 08:02
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