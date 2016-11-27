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Tren kaza yaptı, genel müdür istifa etti!

İran'ın Simnan Eyaleti sınırları içerisindeki Heft Han Şahrud'da 40 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası nedeniyle emir Yolları Genel Müdürü Muhsinpur Seyyid Agayi istifa etti.

27 Kasım 2016 Pazar 12:13
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Tren kaza yaptı, genel müdür istifa etti!

İran'ın Simnan Eyaleti'nde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında Demir Yolları Genel Müdürü Muhsinpur Seyyid Agayi istifa ederken, Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi'nin de azledilmesi için parlamentoda gensoru önergesi hazırlandığı bildirildi.

Demiryolları Genel Müdürü Agayi, İran devlet televizyonunda katıldığı bir programda, "Yöneticiler gerçekleşen hadiseler için sorumluluk almak zorundadır." diyerek istifasını sunduğunu belirtti.

 Agayi, demir yollarının yönetim bölümünde hata olduğunu kabul ederek, "Resmi olarak istifa ederken bu yaşanan acı hadiseden dolayı İran halkından özür diliyorum." dedi.

Öte yandan Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, meclisteki vekiller kazadan sorumlu olduğu öne sürülen Yol ve Şehircilik Bakanı Ahundi'nin azledilmesi için gensoru önergesi hazırladı.

Meclis Başkanlığı'na bugün sunulması beklenen önergeye destek veren milletvekili sayısının 50'yi aştığı belirtildi. 

Simnan Eyaleti sınırları içerisindeki Heft Han Şahrud tren istasyonunda cuma günü meydana gelen tren kazasında 40 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında başlatılan soruşturma sürecinin başından bu yana makinist dahil 4 kişi gözaltına alınmıştı.

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