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Teksas'taki FETÖ'cü pornocu çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde FÖTE'ye bağlı olan Corpus Christi Bilim ve Teknoloji Okulu 'nda bir skandal yaşandı. Okuldaki öğrencilerin iddiasına göre erkek öğretmen sınıfa porno izlerken yakalandı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

19 Kasım 2016 Cumartesi 07:45
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Teksas'taki FETÖ'cü pornocu çıktı!

ABD'nin Teksas eyaletinde FETÖ ile bağlantılı olduğu bildirilen Corpus Christi Bilim ve Teknoloji Okulu öğretmenlerden birinin sınıfta müstehcen video izlerken görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Teksas yerel medyasında yer alan haberlere göre olay, FETÖ bağlantılı Harmony okulları çatısı altında faaliyet gösteren Corpus Christi Bilim ve Teknoloji Okulunda geçen hafta meydana geldi.

Yerel KZTV kanalındaki haberlere de yansıyan olayla ilgili okulun sözcüsü Mustafa Tameez'e dayandırılan açıklamada, birçok öğrencinin, adı açıklanmayan erkek öğretmeni geçen hafta sınıfta kendi bilgisayarında "müstehcen video" izlerken gördüğü bildirildi.

Pazartesi günü öğrencilerin okul yönetimine şikayette bulunması üzerine okul yönetiminin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Okul yönetiminin soruşturma kapsamında öğretmenin bilgisayarını gözden geçirdiği ve olaya tanıklık eden öğrencilerle görüştüğü bildirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında okulun, öğretmeni ücretli idari izne ayırdığı iddiası da haberlerde yer aldı.

Konuyla ilgili bilgi almak isteyen AA muhabiri okulun telefonlarını birçok kez aramasına rağmen, okuldan herhangi bir yetkiliye ulaşılamadı.

Son Güncelleme: 19.11.2016 07:58
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