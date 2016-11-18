Sarkozy'i sinirlendiren soru : Utanmazlık

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası sırasında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den para yardımı aldığına ilişkin iddialara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı seçiminde merkez sağın aday adayları arasında bulunan Sarkozy, ön seçim öncesi diğer aday adaylarıyla çıktığı televizyon tartışma programında kendisine Kaddafi'den yardım aldığı iddiasını soran gazeteciyi "utanmazlıkla" suçladı.

"Bu ne büyük saygısızlık. Burası devlet televizyonu, birçok kez yargılanmış, cezaevine atılmış, yalancı bir kişinin iddiasını bana sormaya utanmıyor musunuz." diyen Sarkozy, bu soruyu yanıtlamayacağını söyledi.

Fransız haber sitesi Mediapart, Muammer Kaddafi'nin Sarkozy'nin kampanyasına para yardımı yaptığını ilk kez gündeme getiren Lübnanlı iş adamı Ziad Takieddine'in önceki gün görüntülü röportajını yayınlamıştı.

Ziad Takieddine röportajda, içinde 5 milyon avro olduğunu söylediği üç valizi çeşitli zamanlarda Sarkozy'ye ve onun seçim kampanyasını yürüten Claude Gueant'a verdiğini iddia etmişti.

İçinde çoğu 500 avroluk banknotlar bulunan valizleri Trablus ve Paris arasında 2006-2007 yıllarında yaptığı üç yolculuğun ardından Sarkozy ve Gueant'a teslim ettiğini öne süren Takieddine, bu valizlerin kendisine Kaddafi döneminin gizli servis şefi Abdullah Senussi tarafından verildiği iddiasında bulunmuştu.

Takieddine, "Bir gün Senussi, bana bu paraları Gueant'a teslim edip edemeyeceğimi sordu. Ben de kendisine, sorun olmadığını söyledim. Gümrükte yakalanma endişemle ilgili olarak, Senussi bana, merak etmemem gerektiğini ve gerekli birimlerin bundan haberdar olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu röportajın yayınlanmasının ardından Sarkozy ve Gueant, Lübnanlı iş adamı hakkında "iftira" suçlamasıyla dava açacaklarını açıklamıştı.

Sarkozy, gelecek yıl mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için merkez sağ aday adayları arasında yer alıyor. Merkez sağın cumhurbaşkanı adayı, 20 ve 27 Kasım'da yapılacak iki turlu ön seçimle belirlenecek.