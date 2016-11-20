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PKK/PYD Kamışlı'da bir okulu kapattı!

Terör örgütü PKK/PYD Suriye'nin Kamışlı ilçesinde örgütsel propaganda ve örgütsel eğitim yapmayan 2 bin öğrencili bir okulunu basarak kapısına kilit vurdu...

20 Kasım 2016 Pazar 15:53
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PKK/PYD Kamışlı'da bir okulu kapattı!
OKULU BASTILAR!
 
Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, örgüt ideolojisine aykırı eğitim yaptığı gerekçesiyle bir özel okulu kapattı. 

AA muhabirinin güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen okul yetkilileri ve velilerinden aldığı bilgiye göre, PYD/PKK militanları, bir süredir yöneticileri ve sahiplerini tehdit ettiği Manahil Elbir ortaöğrenim okulunu bastı. 

2 BİN ÖĞRENCİ KAPASİTELİ!

Gündüz ve akşam yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim veren okuldaki öğrenciler, terör örgütü mensupları tarafından okul binasından çıkartıldı. 

Öğrencilere bundan böyle okula gelemeyeceklerini söyleyen örgüt mensupları, binaya kilit vurdu. 

PYD/PKK'lılar, okul idarecilerine de kurumu, uyarılara rağmen örgütün verdiği eğitim müfredatını uygulamadıkları için kapattıklarını söyledi. 

ÖCALAN PROPAGANDASI!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, Haseke ile kontrol ettiği diğer bölgelerdeki okullarda örgüt ideolojisine göre oluşturduğu bir müfredatı dayatıyor. Bu amaçla yeni ders kitapları bastıran örgüt, çocukları etnik milliyetçiliği esas alan ve İslamiyet öncesi inançları telkin eden bir eğitim almaya zorluyor. Ders kitaplarında, PYD/PKK teröristlerinin ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın propagandası yapılıyor. 

DAHA ÖNCEDE ERMENİ OKULUNU BASMIŞLARDI!

Örgüt, 9 Ekim'de Kamışlı'daki Özel Ümit ve Barış Okulu, 10 Ekim'de Özel Fırat Koleji, 24 Ekim'de de Deyrik beldesindeki Özel Ermeni Okulu'nu basmıştı. Terör örgütü, gözdağı verdiği okul yöneticilerini Kürt öğrencileri almaları halinde okullarını kapatmakla tehdit etmişti.
Son Güncelleme: 20.11.2016 17:03
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