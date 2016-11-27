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PKK, Kuzey Irak'ta 650 köyü işgal etmiş!

PKK'nın Kuzey Irak'ın Soran ilçesi etrafındaki 650 köyü işgal ettiği bildirildi. Soran Kaymakamı Kurmanc İzzet, KDP'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, 1991 yılından buyana PKK işgalinin sürdüğü ve tüm uyarılara rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi...

27 Kasım 2016 Pazar 12:46
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PKK, Kuzey Irak'ta 650 köyü işgal etmiş!

Irak'ın Erbil iline bağlı Soran Kaymakamı Kurmanc İzzet, terör örgütü PKK'nın, bölgelerindeki 650 köyü işgal etmiş durumda olduğunu belirtti. 

Irak'ın Türkiye sınırındaki Soran ilçesi Kaymakamı İzzet, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığının can ve mal kaybına neden olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Erbil'e bağlı Sidekan ve Mergesor ile Duhok iline bağlı Badinan bölgesindeki 650 köyü 1991 yılından bu yana işgal eden PKK, yerel halkın köylerine ve evlerine gidip oraları mamur hale getirmesine izin vermiyor. 25 senedir halkın arazilerini işgal eden örgütü defalarca uyarmamıza rağmen buraları boşaltmaya yanaşmıyor. PKK'lılar, köylerde bulunduğu için doğal olarak bu bölgeler çatışma alanı oluyor. Örgütün buradaki varlığı halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak ağır kayıplara neden olmaktadır." 

Son Güncelleme: 27.11.2016 12:54
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