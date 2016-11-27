Peşmerge PKK'yı uyardı : Derhal topraklarımızı terk edin!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Sincar Cephesi Sorumlusu Serbest Lezgin, terör örgütü PKK'ya Irak'ı terk et çağrısında bulunarak, "PKK bizim için bir sorun ve kriz çıkarmadan Şengal (Sincar), Kandil, Süleymaniye, Kerkük, Mahmur ve diğer tüm bölgeleri terk etmelidir. PKK sadece Şengal için değil tüm Kürdistan bölgesi için tehdittir." dedi.

Lezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'a bağlı Sincar ilçesi ile diğer bölgelerdeki PKK varlığından rahatsız olduklarını belirtti.

PKK'nın, IKBY'nin içişlerine müdahale etmekten vazgeçmesini ve tüm bölgelerden çıkması gerektiğini vurgulayan Lezgin, şunları söyledi:

"Sınırlarımız bellidir. Zaten yeterince problem ve krizle boğuşuyoruz. PKK, bizim için bir sorun ve kriz çıkarmadan Şengal, Kandil, Süleymaniye, Kerkük, Mahmur ve diğer tüm bölgeleri terk etmelidir. PKK sadece Şengal için değil tüm Kürdistan bölgesi için tehdittir. Bu sorun yıllardır devam ediyor. PKK'nın, Kürdistan bölgesinin içişlerine müdahalesi yeni değildir. Doğrusu örgütün varlığı bizim için büyük bir problem ve baş ağrısının kaynağıdır."

Lezgin, terör örgütü PKK'nın, YPG, YBŞ ve daha birçok farklı isimlerle Sincar'da varlık gösterdiğini aktararak, "Tüm bu örgütlerin, PKK olduğunu biliyoruz. Hangi adı alırlarsa alsınlar bunlar PKK'dır. Bunların varlığı bölge halkı üzerinde ciddi bir tehdittir. Gelecekte neye kalkışacaklarını kestiremiyoruz. Şengal halkı sürekli olarak bu emellerin kurbanı olmaktan korkuyor. PKK'nın buradaki varlığı nedeniyle yeni bir trajedi yaşamak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

PKK’nın Sincar'da Ezidi çocuklarını kullandığını anlatan Lezgin, "Mesela PKK, 8 ila 10 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını götürüp ideolojik eğitim verdikten sonra onları silah altına alıyor. Bu çokça yaşanan bir hadisedir." dedi.

Sincar'ın batısının Suriye ile sınır olması nedeniyle PKK militanlarının diledikleri zaman gidip geldiklerini, Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi'nin de PKK'ya benzer bir amacının ve projesinin olduğunu ileri süren Lezgin, şunları kaydetti.

"Haşdi Şabi'nin içindeki bazı grupların, PKK ile işbirliği içinde olduğuna dair bilgimiz var. Bunlar, bölgede PKK'ya para ve silah yardımında bulunuyor. Burada Irak hükümetinin ne çıkarı olduğunu merak ediyorum. PKK'ya yardım edilmesinin Irak'ın çıkarına olmayacağına inanıyorum. PKK ile ilişki kuran ve işbirliğini geliştiren Haşdi Şabi gruplarının da Şengal'de bazı projelerin peşinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şengal Dağı ve bölgesi stratejik açıdan büyük öneme sahiptir. O nedenle Haşdi Şabi burayı Suriye ve Irak'taki Şii grupların ana üssü haline getirmek, aynı zamanda irtibat ve koordinasyon merkezi şeklinde kullanmak istiyor. PKK ile geliştirdikleri işbirliğinin de bu amaç doğrultusunda olduğu kanaatindeyim."