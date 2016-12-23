Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77069
ALTIN
127.700
DOLAR
3.5089
EURO
3.6670
Türkiye, Apple'dan destek istedi mi
Türkiye, Apple'dan destek istedi mi
Prisma artık sadece bir uygulama değil
Prisma artık sadece bir uygulama...
Oğluna pet şişe atan babaya 15 ay hapis
Oğluna pet şişe atan babaya...
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...

Libya uçağı kaçırıldı

Afriqiyah Havayolları'na ait Airbus 320 tipi yolcu uçağı 118 yolcusuyla iki saldırgan tarafından kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı.

23 Aralık 2016 Cuma 15:25
0 Okunma
Libya uçağı kaçırıldı
Saldırganların taleplerinin karşılanmaması durumunda uçağı patlatacakları iddia ediliyor. 

UÇAKTA SICAK DAKİKALAR

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.
Son Güncelleme: 23.12.2016 15:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle