Libya uçağı kaçırıldı

Afriqiyah Havayolları'na ait Airbus 320 tipi yolcu uçağı 118 yolcusuyla iki saldırgan tarafından kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı.

Saldırganların taleplerinin karşılanmaması durumunda uçağı patlatacakları iddia ediliyor.



UÇAKTA SICAK DAKİKALAR



Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.