Libya uçağı kaçırıldı

Saldırganların taleplerinin karşılanmaması durumunda uçağı patlatacakları iddia ediliyor.
UÇAKTA SICAK DAKİKALAR
Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.
UÇAKTA SICAK DAKİKALAR
Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.
Son Güncelleme: 23.12.2016 15:30