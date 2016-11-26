Küba'nın efsane lideri Fidel Castro, 90 yaşında öldü

Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro, 90 yaşında öldü.
Küba Devlet Başkanı Raul Castro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada abisi Fidel Castro'nun yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Castro, Küba'da iktidarda bulunan diktatör Fulgencio Batista'ya karşı gerilla mücadelesini 1953'te başlatmıştı. Batista'nın 1958'te ülkeden kaçmasının ardından Castro, 1959'da başbakan olmuştu.
Küba'yı yeniden halkına veren lider olarak tanınan Castro, 1976 - 2008 yılları arasında devlet başkanı olarak Küba'yı yönetmişti.
Castro, 2008'de devlet başkanlığını kardeşi Raul Castro'ya devretmişti.