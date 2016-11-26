Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Küba'nın efsane lideri Fidel Castro, 90 yaşında öldü

Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro, 90 yaşında hayatını kaybetti. Castro'nın öldüğünü, kardeşi Küba Devlet Başkanı Raul Castro devlet televizyonundan duyurdu...

26 Kasım 2016 Cumartesi 09:06
73 Okunma
Küba'nın efsane lideri Fidel Castro, 90 yaşında öldü

Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro, 90 yaşında öldü.

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada abisi Fidel Castro'nun yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Castro, Küba'da iktidarda bulunan diktatör Fulgencio Batista'ya karşı gerilla mücadelesini 1953'te başlatmıştı. Batista'nın 1958'te ülkeden kaçmasının ardından Castro, 1959'da başbakan olmuştu.

Küba'yı yeniden halkına veren lider olarak tanınan Castro, 1976 - 2008 yılları arasında devlet başkanı olarak Küba'yı yönetmişti. 

Castro, 2008'de devlet başkanlığını kardeşi Raul Castro'ya devretmişti.

Son Güncelleme: 26.11.2016 09:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle