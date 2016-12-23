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Korsan : Kaddafi serbest bırakılmazsa bombayı patlatırım!

Afriqiyah Havayolları'na ait Airbus 320 tipi yolcu uçağı 118 yolcusuyla iki saldırgan tarafından kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı.

23 Aralık 2016 Cuma 15:25
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Korsan : Kaddafi serbest bırakılmazsa bombayı patlatırım!
Saldırgan,taleplerinin karşılanmaması durumunda uçağı patlatacağını söyledi. 

UÇAKTA SICAK DAKİKALAR

Malta Başbakanı Joseph Muscat ise Twitter üzerinden attığı mesajda, "Libya'da iç hat seferi yapan bir uçağın Malta'ya yöneldiği ve bir kaçırılma durumunun söz konusu olabileceği bilgisini aldım. Güvenlik görevlileri ve acil durum ekipleri hazır bekliyor" yazdı.

KADIN VE ÇOCUKLAR TAKLİYE EDİLİYOR!

Uçağı kaçıran korsanla görüşen güvenlik güçleri, kadın ve çocuklarun serbest bırakılmasını istedi. Bu talep üzerine korsan, kadın ve çocukların tahliyesine izin verdi.

KORSANLARDAN İLK TALEP!

İdamla yargılanan  devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfüslam Kaddafi'nin serbest bırakılmasını isteyen korsan, kendilerini " Kaddafi'yi sevenler" olarak tanımlıyor... Korsan, yanında bomba olduğunu taleplerinin karşılanmaması durumunda uçağı havaya uçuracağı tehdidinde bulunuyor...



 
Son Güncelleme: 24.12.2016 01:59
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