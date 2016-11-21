Kıbrıs müzakeresinde kriz!

Tıkanma noktasına geldi!



Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yapılan müzakerelerde, somut bir adım atılamadığı ve sürecin tıkanma noktasına geldiği bildirildi.

Le Mirador Otel'de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis, bir hafta aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Edilen bilgiye göre müzakerelerde, toprak ve harita konusu ile diğer kriterler konuşulmadı. Taraflar, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın garantiler konusunda yaptığı açıklamanın çözümlenmesi için gece geç saatlere kadar görüşmeler yaptı.

Müzakerelerde son aşamaya geçilmesi için Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'den oluşan garantör ülkelerin de katılacağı muhtemel beşli konferansa ilişkin Kıbrıs Rum kesimi ve Yunan tarafının net bir tavır koyamamasının süreci tıkanma noktasına getirdiği belirtildi.

BM yetkililerinin, sorunun aşılması için gerek masada, gerekse Rum tarafı ve Yunanistan arasında mekik diplomasisi yürütmesine rağmen, Kıbrıs Türk tarafının güvenlik ve garantilerin ele alınacağı beşli konferansa ilişkin tatmin edici bir cevap alamadığı kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Çipras, Rum lider Anastasiadis ile geçen haftaki görüşmesinin ardından, ülkesinin beşli bir konferansa katılabilmesi için garantilerin kaldırılması konusunda ön koşul sunmuştu.

- Müzakerelerde kritik eşik beşli konferans

Sorunun bugün çözümlenmesi halinde İsviçre’deki sürece, daha önceden varılan mutabakat temelinde devam edilecek. Kriterler üzerinde mutabakat arayışının sürdürülmesi ve bunun başarılması durumunda, toprak kriterlerinin harita üzerinde çalışılmasına ve beşli konferansın tarihininin belirlenmesine eş zamanlı geçilecek.

Türk tarafının büyük önem verdiği beşli konferans tarihinin kesinleşmemesi durumunda ise adada varılan ve BM tarafından liderlere yazılı olarak iletilen mutabakat bozulacak ve süreç ilerleyemeyecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Mont Pelerin zirvesine hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, zirveye verilen bir haftalık arada Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan’dan gelen haberlerin endişe yarattığını dile getirmişti.