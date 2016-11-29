Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

İtalya Dışişleri Bakanı : Erdoğan sorumluluğa katlanır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosunun "üyelik müzakerelerini durdurma" konusundaki tavsiye kararına verdiği tepkide, gerekirse sınırlarımızı açarız " sözleri yankı bulmaya devam ediyor. İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni "Tehdidini uygulamaya koyarsa sorumluluğunu da üstlenir"

29 Kasım 2016 Salı 11:30
124 Okunma
İtalya Dışişleri Bakanı : Erdoğan sorumluluğa katlanır!
İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, "Eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır, bunu da bilesiniz" ifadesini kullanan Erdoğan'a, "Tehdidini uygulamaya koyarsa sorumluluğunu da üstlenir" diye karşılık verdi. Sputnik'in aktardığı habere göre La Stampa gazetesine demeç veren Gentiloni, "Erdoğan’ın, AB’yi yeni bir göç dalgasıyla tehdit etmesi konusunda görüşünüz nedir?" sorusunu da cevapladı.

HDP ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ YAPTI!

Gentiloni, AB ile Türkiye arasında sığınmacılara ilişkin yapılan anlaşmadan pişmanlık duymadığını söyleyerek, “AB, 3 milyar euroya ek olarak bir 3 milyar euro verme kararı aldı, ancak bu para Türk kamu çalışanları için değil, oradaki göçmen kampları ve kabul merkezleri için ödeniyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), başlangıçta bu anlaşmayı çok eleştirdi, ancak şimdi bunu daha az yapıyor. Bu anlaşma işe yarıyor; Ege’den günlük gelen mülteci sayısı 2000’den 10’larcaya kadar düştü" diye konuştu. Asıl meselenin bu anlaşma değil, Erdoğan’ın girmekte olduğu yol olduğunu belirten Gentiloni, “Türkiye, saldırı altında olan bir ülke, bir darbe girişimine maruz kaldı ve her gün terör tehdidi altında. Ancak bu, HDP milletvekillerini tutuklanmaya kadar götüren dokunulmazlıkların kaldırılması gibi bazı kabul edilemez şeyleri meşrulaştıramaz" görüşünü dile getirdi.

'ERDOĞAN TEHDİDİNİ UYGULAMAYA KORSA SORUMLUĞUNU ÜSTLENİR'

AB’yi tehdit eden Erdoğan’ın, istediğini yapabileceğini söyleyen Gentiloni, "Erdoğan bu tehdidini uygulamaya koyarsa, sorumluluğunu da üstlenir. Biz bunu dikkate alacağız. Ortak çıkarımız, kapıyı açık tutmak ya da en azıdan aralık bırakmaktır" dedi. Tunus’la da Türkiye ile yapılan bir anlaşmanın benzerinin yapılmaya çalışıldığı iddiası sorulan Gentiloni, bu ülkeyle zaten göç akınını önlemek için iyi bir anlaşmaları olduğunu, ancak Tunus’la, milyonlarca mülteciyi ağırlayan ve onları ülkesinde tutmak için iyi bir kontrol sağlayan Türkiye arasında kıyaslama yapılamayacağını belirtti. Orta Akdeniz’de göç akınını durdurmak için asıl kilit ülkenin Nijer olduğunu vurgulayan Gentiloni, İtalya olarak Almanya ve Fransa ile birlikte, bu ülkeyle bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını anlattı.

ERDOĞAN, " GEREKİRSE SINIRLARI AÇARIZ" DEMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını önermesinin ardından, "Verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman feryat ettiniz, 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız?' demeye başladınız. Bana bak, eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz" açıklamasını yapmıştı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle