Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

İsveç'te mescide kundaklama girişimi!

 İsveç'in başkenti Stockholm'de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı bir mescid, kundaklanmak istendi. Mescide havai fişek atıp "Müslümanlara ölüm" sloganları yazan grup kayıplara karıştı...

26 Kasım 2016 Cumartesi 16:04
67 Okunma
İsveç'te mescide kundaklama girişimi!

 İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Bredeng Mescidi'ne ırkçı saldırı düzenlendi.

Bredeng Mahallesi'ndeki mescide giren saldırganlar, ibadethanenin duvarlarına gamalı haç çizerken, havai fişek atarak kundaklama girişiminde bulundu.

Saldırıyla ilgili bilgi veren Bredeng Türk Müslüman Kültür Derneği Başkanı Orhan Karan, yaklaşık 30 kişiyle sabah namazını kılmalarının ardından mescitten ayrıldıklarını söyledi.

Karan, "Biz gittikten yarım saat sonra, 07.20'de kimliği bilinmeyen birkaç kişi, mescidin içine girerek duvarlara gamalı haç figürleri çizmiş. 'Müslümanlara ölüm' şeklinde sloganlar yazmışlar. İçeride havai fişek patlatarak camiyi yakmaya kalkışmışlar.'' diye konuştu.

Polisin olay yerinde inceleme yaparak rapor tuttuğunu belirten Karan, saldırı nedeniyle ibadethanedeki halıların bir kısmının yandığını kaydetti.

Başkent Stockholm'ün en eski ve en büyük camilerinden Stockholm Camisi'nin kapısına da 2 ay önce sprey boya ile "İslam kötülük dinidir." yazılmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Büyükelçi Andrey Karlov'un cenazesi Moskova'da!
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü
Almanya'da Noel pazarına terör saldırısı: 9 ölü

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle