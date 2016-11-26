İsveç'te mescide kundaklama girişimi!

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Bredeng Mescidi'ne ırkçı saldırı düzenlendi.

Bredeng Mahallesi'ndeki mescide giren saldırganlar, ibadethanenin duvarlarına gamalı haç çizerken, havai fişek atarak kundaklama girişiminde bulundu.

Saldırıyla ilgili bilgi veren Bredeng Türk Müslüman Kültür Derneği Başkanı Orhan Karan, yaklaşık 30 kişiyle sabah namazını kılmalarının ardından mescitten ayrıldıklarını söyledi.

Karan, "Biz gittikten yarım saat sonra, 07.20'de kimliği bilinmeyen birkaç kişi, mescidin içine girerek duvarlara gamalı haç figürleri çizmiş. 'Müslümanlara ölüm' şeklinde sloganlar yazmışlar. İçeride havai fişek patlatarak camiyi yakmaya kalkışmışlar.'' diye konuştu.

Polisin olay yerinde inceleme yaparak rapor tuttuğunu belirten Karan, saldırı nedeniyle ibadethanedeki halıların bir kısmının yandığını kaydetti.

Başkent Stockholm'ün en eski ve en büyük camilerinden Stockholm Camisi'nin kapısına da 2 ay önce sprey boya ile "İslam kötülük dinidir." yazılmıştı.