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İşte Tayland'ın yeni kralı!

1992 yılından monarşiyle yönetilen Tayland'da, Maha Vajiralongkorn ülkenin yeni kralı seçildi. 64 yaşındaki Prens Maha Vajiralongkorn, mecliste yapılan törenle Chakri hanedanlığının 10. kralı oldu.

29 Kasım 2016 Salı 11:00
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İşte Tayland'ın yeni kralı!

Tayland'da Maha Vajiralongkorn, mecliste düzenlenen törenin ardından ülkenin yeni kralı ilan edildi. 

Bangkok Times'ın haberine göre, 64 yaşındaki Prens Maha Vajiralongkorn, mecliste yapılan törenle Chakri hanedanlığının 10. kralı oldu.

Maha Vajiralongkorn, 1972 yılında prens ilan edilmişti. Geleneklere uygun olarak 1978 yılında bir dönem bir Budist tapınağında inzivaya çekilen prens, daha sonra kraliyet hava kuvvetleri ve donanmasında görev yapmıştı. 

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej, 13 Ekim'de hayatını kaybetmişti. 70 yıl boyunca tahtta kalan Bhumibol, dünyanın en uzun süre görev yapan kralı unvanına sahipti.

Budist bir krallık olan Tayland, 1932 yılından bu yana parlamenter monarşiyle yönetiliyor.

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