İsrail ezanı yasaklamanın derdinde!

İsrail hükümetinin, camilerden hoparlör ile ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısında bazı düzenlemeler yapmayı planladığı bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, tasarıda yapılması planlanan değişiklik ile yasağın saat 23.00 ile 07.00'ye kadar olan zaman dilimini, sadece sabah ezanını kapsamasının öngörüldüğü belirtildi.

İsrail Radyosunun konuyla ilgili haberinde de hükümetin yasa tasarısında yapılacak düzenlemeler üzerinde çalıştığı ve düzenlemenin daha esnek hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Tasarının genel kurulda çarşamba günü oylanması beklenirken Knesset'teki dindar Yahudi partilerinden Yahudot HaToranın (Birleşik Tevrat) itirazı üzerine oylama ertelenmişti. Yahudot HaToralu Sağlık Bakanı Yakup Litzman, ezanın hoparlörlerden yasaklanmasının Yahudi ritüellerini de kapsayabileceği endişesi ile yasa tasarısına karşı çıktıklarını bildirmişti.

Yapılacak düzenlemeler ile Yahudi ritüellerinin tasarının dışında tutulmasının amaçlandığı belirtiliyor.