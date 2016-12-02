İran Dışişleri Bakanlığı: İhlal demektir

Tahran yönetimi, ABD Senatosu’nun İran'a yaptırım kararı 10 yıl daha uzatmasına sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı, kararın İran’la varılan nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan açıklamada, İran Yaptırımlar Yasası'nı 10 yıl daha uzatılmasını öngören yasa tasarısının Temsilciler Meclisi ve ardından dün Senato tarafından kabul edilmesinin, ABD’nin verdiği taahhütlerin ihlali anlamına gedldiği belirtildi.



İranlı Sözcü, “Uluslararası ilişkilerin temel ilkelerine göre, ABD hükümeti bu ülkenin verdiği uluslararası yükümlülükleri uygulamaktan sorumludur. ABD’deki iç siyasi gelişmeler, uluslararası yükümlülüklerini ihmal veya reddedilmesine gerekçe oluşturamaz” dedi.



Açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti, nükleer anlaşmadaki uluslararası sorumluluklarına bağlı olduğunu göstermiştir. Ancak tüm şartlara karşı uygun öngörüleri olan devletimiz, halkının her durumdaki haklarını etkili ve sağlam bir şekilde savunmak için gerekli hazırlığı da oluşturmuştur” ifadelerine yer verildi.