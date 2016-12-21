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İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal Türkiye açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı İranlı vatandaşlarına çağrı yaparak, zaruri olmadığı sürece Türkiye'ye seyahat etmemeleri, Türkiye’ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi.

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:35
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İran'dan skandal açıklama : Takımlarımız Türkiye'ye gitmesin!
İran resmi haber ajansı İRNA'nın geçtiği habere göre İran Dışişleri Bakanlığı, İran spor federayonlarına çağrı yaparak Türkiye’ye spor takımı ve sporcu göndermemelerini istedi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca İranlı vatandaşlarına çağrı yaparak, zaruri olmadığı sürece Türkiye'ye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

İRAN ayrıca Ankara'da Rusya Büyükelçisine yapılan saldırının ardından elçilik ve konsoloslukları kapatmıştı.
Son Güncelleme: 21.12.2016 12:44
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