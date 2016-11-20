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Hindistan'da inanılmaz tren kazası: Tam 90 kişi...

Günde 20 milyon kişinin yolculuk yaptığı Hindistan'da inanılmaz bir tren kazası meydana geldi. Elde edilen ilk bilgilere göre kazada 90 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı. Yetkililer ölü sayısının artabileceği endişesini taşıyor...

20 Kasım 2016 Pazar 13:24
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Hindistan'da inanılmaz tren kazası: Tam 90 kişi...

KAZADA 90 KİŞİ ÖLDÜ!

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 90 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi de yaralandı.

Kaza, yerel saatle 03.10'da Kanpur şehri yakınlarındaki Pukhrayan kasabasında, Patna-Indore seferini yapan yolcu treninin 14 vagonunun raydan çıkmasıyla meydana geldi. Kaza nedeninin henüz belirlenemediği olayda, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR!

Emniyet Genel Müdürü Daljeet Chaudhary, hala devrilen trenin içinden çıkarılamayan insanlar olduğunu belirterek, kurtarma çalışmalarının çok dikkatli şekilde devam ettiğini kaydetti. 

Chaudhary, kurtarma ekiplerinin, trenin en çok hasar gören kısımlarına daha yeni ulaşabildiklerini bildirerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

TREN DURDU VAGONLAR BİRBİRİNE ÇARPTI!

Öte yandan trenden sağ çıkan kişiler, trenin normal hızla seyrederken birden durduğunu ve vagonların birbirine çarptığını ifade etti. 

Başbakan Narendra Modi yaptığı açıklamada, yaşadığı üzüntünün kelimelerle anlatılamayacağını belirterek, olayda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. 

GÜNDE 20 MİLYON İNSAN TREN YOLCULUĞU YAPIYOR!

Dünyanın en büyük 4'üncü demiryolu sistemine sahip Hindistan'da, her gün 20 milyondan fazla insan trenle seyahat ediyor.

Tren kazalarının sık yaşandığı ülkede, aynı bölgede geçen sene yaşanan bir başka tren kazasında 39 kişi ölmüş, 150 kişi yaralanmıştı.

Son Güncelleme: 20.11.2016 13:30
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