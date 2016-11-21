Halepte hastane kalmadı ! Bombardıman devam ediyor

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Halep'in doğusunda hava saldırıları, batısında da bombalamalar nedeniyle çok sayıda sivilin öldürülmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Halep'in doğusunda son günlerde artan hava saldırıları nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin öldürüldüğü ve faaliyette bulunan hastane kalmadığı anımsatıldı.

Halep'in batısında da gerçekleşen bombalamalar sonucu bazı okulların isabet aldığı ve çocukların öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın tüm saldırıları kınadığı vurgulandı.

Sivillere ve sivil alt yapıya yönelik saldırıların savaş suçu olduğu hatırlatılan açıklamada, Ban Ki-mun'un tüm taraflara bu tür saldırıları derhal durdurma çağrısı yaptığı, saldırıların sorumlularının da her kim olursa olsun bir gün yargı önüne çıkarılmasını istediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamada, son saldırıların ardından 250 bin sivilin yaşadığı Halep'in doğusunda faaliyet gösteren hastane kalmadığı duyurulmuştu.