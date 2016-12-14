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Halep'te Acem Oyunu : İranlı komutan saldırıya geçti!

Türkiye'nin girişimi, Rusya'nın da yardımıyla ateşkes ilan edilen Suriye'nin Halep kentinde, , İranlı General Seyid Cevat komutasındaki binlerce Şii milis kuşatma altındaki sivil yerleşimlerine saldırı başlattı. 

14 Aralık 2016 Çarşamba 22:07
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Halep'te Acem Oyunu : İranlı komutan saldırıya geçti!

Suriye'nin doğu Halep bölgesinde Türkiye ve Rusya'nın ateşkesi hayata geçirmeye çalıştığı anlarda, İranlı General Seyid Cevat komutasındaki binlerce Şii milis kuşatma altındaki sivil yerleşimlerine saldırı başlattı. 

Şİİ MİLİSLER SALDIRIYA GEÇTİ!

Halep'in doğusunda rejim kuşatmasındaki bölgede bulunan AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, İranlı General Cevat'ın komuta ettiği Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı bünyesindeki Şii milisler şiddetli bir saldırı başlattı.

SİVİLLER 6 KİLOMETRELİK ALANA SIKIŞTI!

Binlerce milis, 6 kilometrekarelik alanda onbinlerce siville sıkışan muhaliflerin elindeki İzaa mahallesini, Cübbul Şelebi'nin kalan kısımlarını ve Firdevs mahallesindeki Haj köprüsünü almaya çalışıyor. 

TANK, HAVAN VE FÜZE İLE SALDIRIYORLAR!

Şii milisler saldırıda çok sayıda tankın yanı sıra top, havan ve füze gibi ağır silahlar kullanırken, muhalifler direnmeye devam ediyor.

Milislerin operasyon düzenlediği bölgeler, Türkiye'nin arabuluculuğunda rejim güçleri adına Rusya ile sağlanan mutabakatla sivillerin tahliye edilmesi öngörülen yerleşimler.

DÜN TAHLİYE BAŞLAMIŞTI!

Dün akşam sağlanan ateşkesin ardından bu bölgelerden sivillerin tahliyesi için hazırlıklara başlanmıştı. 

İranlı General Cevat komutasında başlayan saldırının, Türk ve Rus yetkililer arasında ateşkes ve tahliyelerin hayata geçirilmesi için görüşmeler yapıldığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekiyor. 

Son Güncelleme: 14.12.2016 22:13
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veli kayabaş 3 gün önce

rusya bizi oyaliyor kandiriyor.suriye iranla gizli ittifak var.rusya terslese cit cikaramazlar. bugune kadar halebi yikanlarin lideri hala rusya ddgilmi.bize ehli sunnet musluman kaninin parasini hava gaziyla odeyecek mis.turkuyeyide yutmak istiyorlar.ayi ile harara girilirmi.lenin bunlara az bile yapmis.ihtilalle yarisini gebertti.ellerine saglik stalinle beraber.selam

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