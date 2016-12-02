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Geleneksel Çini Ustalığı'da UNESCO Listesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne "Lavaş-Yufka"nın ardından "Geleneksel Çini Ustalığı" da girdi.

02 Aralık 2016 Cuma 14:08
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Geleneksel Çini Ustalığı'da UNESCO Listesinde
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası 11. Komite Toplantısı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca hazırlanan somut olmayan kültürel miraslara dair dosyaların, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne girmesi için UNESCO'ya sunulduğu ifade edildi.

UNESCO, Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 5 ülkenin desteğiyle yufka ile lavaş da dahil edildi.
Açıklamada, dün yapılan oturumlarda Türkiye olarak sunulan 'Geleneksel Çini Ustalığı'nın listeye dahil edildiği ifade edilerek, "Ülkemiz adına tescillenmiş oldu. Yüzyıllardır sadece bir bezeme olarak değil aynı zamanda bir sağaltma aracı olarak da kullanılan ve bu nedenle kamusal ve dini yapıları süsleyen çini sanatı da artık UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'nde Türkiye adına tescilli." değerlendirmesinde bulunuldu.


  
Sıtkı Olçar ile Mehmet Gürsoy 2010 yılında ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ilan edilmişti

Beş binden fazla ustasıyla günümüze taşınan geleneksel çini sanatı alanındaki derin bilgileri ve üstün becerileri göz önünde bulundurulan Sıtkı Olçar ile Mehmet Gürsoy ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılında ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ilan edilmişti. Sıtkı Olçar Çini Müzesi'nin geçici açılışını geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Kütahya'da gerçekleştirmişti. 

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